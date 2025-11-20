В США раскрыли, почему Зеленского пока не устранили

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Устранение Владимира Зеленского может быть невыгодно России, заявил американский аналитик Марк Слебода в эфире YouTube-канала.
По мнению эксперта, если бы Зеленского устранили, на его место мог бы прийти компетентный человек.
"Его бы просто заменил кто-то, кто принимает гораздо более рациональные решения ", — подытожил Слебода.
НАБУ 10 ноября начало масштабную спецоперацию по выявлению коррупционных схем в сфере энергетики. В Telegram-канале ведомства опубликованы фотографии с найденными в ходе обысков сумками, набитыми пачками иностранной валюты. Точная сумма не разглашается.
Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк сообщил, что антикоррупционное бюро провело обыски у бывшего министра энергетики Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". По данным издания "Украинская правда", сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену Тимуру Миндичу, которого в украинских СМИ называют "денежным мешком" Зеленского. По словам депутата, предпринимателя перед этим поспешно вывезли с Украины.
Позже НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей разговоров Миндича, представителя "Энергоатома" Дмитрия Басова и советника Галущенко Игоря Миронюка. В ведомстве установили, что деньги, полученные через серые схемы, легализовывались через офис в центре Киева.