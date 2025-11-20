Рейтинг@Mail.ru
В офисе Зеленского заявили, что он получил проект плана по урегулированию
Специальная военная операция на Украине
 
19:25 20.11.2025 (обновлено: 20:05 20.11.2025)
В офисе Зеленского заявили, что он получил проект плана по урегулированию
В офисе Владимира Зеленского заявили, что он получил проект предложения США по урегулированию конфликта на Украине. РИА Новости, 20.11.2025
В офисе Зеленского заявили, что он получил проект плана по урегулированию

Зеленский официально получил от США проект плана по урегулированию на Украине

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. В офисе Владимира Зеленского заявили, что он получил проект предложения США по урегулированию конфликта на Украине.
"Президент Украины официально получил от американской стороны проект плана, который, по оценке американской стороны, может активизировать дипломатию", — говорится в публикации в Telegram-канале.

Отмечается, что Зеленский и делегация из США договорились работать над положениями документа. Также утверждается, что глава киевского режима рассчитывает в ближайшие дни обсудить с Дональдом Трампом "пункты, необходимые для мира".

Сегодня Зеленский встретился в Киеве с министром американской армии Дэниелом Дрисколлом.

План США по урегулированию на Украине

Накануне портал Axios писал, что Штаты проводят "тайные консультации" с Россией по разработке нового мирного плана, состоящего из 28 пунктов, разделенных на четыре категории: мир, гарантии Украине, безопасность в Европе и будущие отношения сторон с США.
По данным зарубежных СМИ, он предусматривает:
  • передачу России всей территории Донбасса в обмен на гарантии безопасности от Соединенных Штатов;
  • заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях;
  • официальное признание Крыма и Донбасса российскими;
  • сокращение американской военной помощи и численности ВСУ;
  • запрет на размещение на Украине иностранных войск;
  • отсутствие у Киева оружия, способного бить вглубь России;
  • установление официального статуса канонической УПЦ и объявление русского языка государственным;
  • снятие санкций с России.
По информации Reuters, Вашингтон дал понять Владимиру Зеленскому, что он должен принять план.
Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, с момента встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске никаких новаций по вопросу разрешения конфликта не было.
