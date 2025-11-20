Рейтинг@Mail.ru
Россияне назвали самые пугающие заболевания - РИА Новости, 20.11.2025
02:45 20.11.2025
Россияне назвали самые пугающие заболевания
2025
Россияне назвали самые пугающие заболевания

Врач держит стетоскоп
Врач держит стетоскоп. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Среди различных заболеваний россиян больше всего пугают рак, инсульт и инфаркт, а также деменция и болезнь Альцгеймера, но большинство успокаивает уровень развития современной медицины, рассказали РИА Новости в медицинской компании "СберЗдоровье" и "МТС AdTech".
"В число наиболее пугающих россиян заболеваний вошли: рак - 65%, далее следуют инсульт - 56% и инфаркт - 42%. Деменцию и болезнь Альцгеймера назвали опасными по 50% опрошенных", - выяснили аналитики, проведя исследование, в ходе которого были опрошены 2000 человек со всей России.
Среди врачей, которые занимаются профилактикой, диагностикой и лечением данных заболеваний, россияне чаще всего обращаются к кардиологам, онкологам и неврологам. В 2025 году, по сравнению с прошлым годом, количество записей на онлайн-консультации и очный прием к этим специалистам выросло почти на 16%, на 8% и на 9% соответственно, отметили аналитики.
Однако, несмотря на страх, у 85% респондентов уровень тревоги на тему заболеваний снижают современные возможности медицины и фармакологии, так как благодаря им повышается уверенность в излечении, добавили аналитики.
Большинство опрошенных (55%) все же предпочитают избегать мыслей о возможных заболеваниях, а вот внимание профилактике уделяют 45%.
Чтобы снизить вероятность развития неинфекционных хронических заболеваний, необходимо регулярно проходить профилактические медицинские осмотры, напомнил врач "СберЗдоровья". "Ранняя диагностика увеличивает шансы на успешное лечение большинства заболеваний. Например, обнаружение патологии на ранней стадии увеличивает выживаемость онкопациентов до 90%", - добавил он.
Что касается нетрадиционных методов лечения, то, согласно исследованию, у большинства россиян (55%) они вызывают сомнение или недоверие. Тем не менее 40% кажется, что альтернативная медицина может быть полезна в качестве дополнения к традиционным методам лечения, а 5% уверены, что так можно вылечить любую болезнь.
Врач "СберЗдоровья" подчеркнул, что ориентироваться нужно именно на доказательную медицину, так как "она предполагает использование методов лечения, эффективность и безопасность которых проверены и признаны научным сообществом". Альтернативные методы могут навредить здоровью человека, в том числе потому, что теряется драгоценное время, пока заболевание прогрессирует.
