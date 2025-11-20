Рейтинг@Mail.ru
Запад потворствует украинскому национал-радикализму, заявила Матвиенко - РИА Новости, 20.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:51 20.11.2025 (обновлено: 11:52 20.11.2025)
https://ria.ru/20251120/zapad-2056249328.html
Запад потворствует украинскому национал-радикализму, заявила Матвиенко
Запад потворствует украинскому национал-радикализму, заявила Матвиенко - РИА Новости, 20.11.2025
Запад потворствует украинскому национал-радикализму, заявила Матвиенко
Западные страны потворствуют украинскому национал-радикализму и рискуют повторить ошибки прошлого, уроки истории сегодня нередко игнорируются, забывая, чем... РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T11:51:00+03:00
2025-11-20T11:52:00+03:00
в мире
нюрнберг
валентина матвиенко
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/113202/12/1132021249_0:30:3027:1733_1920x0_80_0_0_41f390b99c634e339b5ea1da8845d451.jpg
https://ria.ru/20251120/nyurnberg-2056156389.html
нюрнберг
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/113202/12/1132021249_296:0:3027:2048_1920x0_80_0_0_56c32eb5c28f80a70576040f51962d6d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, нюрнберг, валентина матвиенко, совет федерации рф
В мире, Нюрнберг, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ
Запад потворствует украинскому национал-радикализму, заявила Матвиенко

Матвиенко: Запад потворствует украинскому национал-радикализму

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкВалентина Матвиенко
Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Валентина Матвиенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Западные страны потворствуют украинскому национал-радикализму и рискуют повторить ошибки прошлого, уроки истории сегодня нередко игнорируются, забывая, чем обернулся приход нацистов к власти, заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко в 80-ю годовщину Нюрнбергского процесса.
"Сегодня, к сожалению, уроки истории нередко игнорируются. "Забывая", чем обернулся приход нацистов к власти, западные страны потворствуют украинскому национал-радикализму и рискуют повторить ошибки прошлого", - написала Матвиенко в своем Telegram-канале.
Она отметила, что исторические уроки Нюрнберга помогут не допустить новой трагедии. Председатель Совфеда подчеркнула, что это "наш долг перед памятью погибших во Второй мировой войне и наша ответственность перед будущими поколениями".
Одно из заседаний Международного военного трибунала - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
В Минобороны заявили о попытках пересмотреть итоги Нюрнберга
Вчера, 00:05
 
В миреНюрнбергВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала