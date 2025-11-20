Захарова рассказала о реакции Запада на выступления российских дипломатов

МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Любое выступление российского дипломата в странах Запада вызывает у их руководства болезненную реакцию, его рассматривают как угрозу распространению западных нарративов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее МИД Черногории вызвал посла России в республике Александра Лукашика в связи с его заявлениями об участии официальной Подгорицы в механизме НАТО для оказания помощи Украине в безопасности и обучении (NSATU). Как тогда заявил Лукашик, власти Черногории участием в программе надеются доказать свою лояльность зарубежным кураторам, а заодно ускорить процесс подготовки к вступлению своей страны в Евросоюз.

"Любое публичное выступление российского дипломата в странах так называемого западного лагеря вызывает обостренную, болезненную реакцию. Там два варианта развития событий: либо не давать трибуну, не публиковать статьи, не размещать интервью, либо, после того, как что-нибудь да вышло, начинать истерику, обвинять, глушить и так далее", - сказала она в ходе брифинга, комментируя вызов посла РФ в Черногории в МИД страны.

Как отметила Захарова, на Западе рассматривают любое слово правды со стороны РФ как угрозу внедряемому в умы граждан тезису об агрессивной сущности России и распространению западных нарративов.