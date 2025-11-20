Рейтинг@Mail.ru
Захарова прокомментировала продажу реликвий, связанных с Холокостом - РИА Новости, 20.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:42 20.11.2025 (обновлено: 15:45 20.11.2025)
https://ria.ru/20251120/zakharova-2056343691.html
Захарова прокомментировала продажу реликвий, связанных с Холокостом
Захарова прокомментировала продажу реликвий, связанных с Холокостом - РИА Новости, 20.11.2025
Захарова прокомментировала продажу реликвий, связанных с Холокостом
Человеческую трагедию Второй Мировой войны второй раз сделали товаром, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя выставление на... РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T15:42:00+03:00
2025-11-20T15:45:00+03:00
в мире
германия
россия
мария захарова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/15/2049597985_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_23d89e89263a125486c61419dc231168.jpg
https://ria.ru/20251120/nyurnberg-2056327133.html
https://ria.ru/20251120/natsizm-2056315132.html
https://ria.ru/20251120/nyurngberg-2056324831.html
германия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/15/2049597985_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_bc3333adad8bc5887fd45674953910c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, россия, мария захарова
В мире, Германия, Россия, Мария Захарова
Захарова прокомментировала продажу реликвий, связанных с Холокостом

Захарова об аукционе с реликвиями Холокоста: трагедию сделали товаром

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Мария Захарова . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Человеческую трагедию Второй Мировой войны второй раз сделали товаром, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя выставление на аукцион в Германии реликвий, связанных с Холокостом.
Ранее журнал Spiegel сообщал, что аукционный дом Felzmann в немецком Нойсе планирует выставить на продажу 632 документа и предметы, связанные с Холокостом, в том числе те, что принадлежали жертвам преступлений нацистов.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Захарова объяснила, почему стало возможно проведение Нюрнбергского процесса
Вчера, 15:01
"В завершение о Германии. Вопиющий факт, который будет интересен нашим СМИ. Частный аукционный дом в земле Северный Рейн-Вестфалия вынес на торги личные вещи жертв Холокоста и документы о казнях и медицинских опытах в гитлеровских застенках", - заявила Захарова на форуме "Без срока давности. Нюрнберг. 80 лет".
В частности, по ее словам, за 350 евро выставлена карточка гестапо с информацией о расстреле узника гетто в Восточной Пруссии в июле 1942 году.
"Вопрос не в том, что у них всё продается, и даже совесть. Но вопрос в том, что могли потом с этим сделать. Ведь могли купить, чтобы уничтожить, как уничтожают памятники", - опасается Захарова.
Всего же аукционный дом Нойса изначально планировал выставить на продажу несколько сотен документов из коллекции частного исследователя нацистской Германии.
"Их содержание, мягко говоря, крайне конфиденциально. Некоторые из писем представляют собой переписку между узниками немецких концлагерей и их родственниками. Также на торги были выставлены документы, принадлежавшие преступникам. Даже мысли не возникло передать это в музеи и мемориалы жертв", - возмутилась Захарова.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Захарова назвала толерантность Европы к возрождению нацизма неприемлемой
Вчера, 14:32
Она отметила, что продавцы могли попытаться найти спонсоров, передать реликвии в музеи.
"Человеческую трагедию второй раз сделали товаром. Сначала ограбили, уничтожили, переработали, а спустя 80 лет хотели повторно нажиться на свидетельствах собственных преступлений. Это Германия сегодня", - отметила Захарова.
В четверг исполнилось 80 лет с момента начала Нюрнбергского процесса над главными военными преступниками Германии. Международный военный трибунал в Нюрнберге был учрежден по инициативе СССР, США, Великобритании и Франции, чтобы расследовать преступления руководства нацистской Германии. После почти годового разбирательства суд вынес 12 смертных приговоров, а также признал преступными организациями СД, гестапо, Национал-социалистическую немецкую партию (НСДАП) и СС. В ходе последующих 12 нюрнбергских процессов, которые прошли с 1946 по 1949 годы, были вынесены приговоры нацистским деятелям меньшего масштаба.
Международный научно-практический форум "Без срока давности. Нюрнберг. 80 лет" проходит 20-21 ноября в Москве на площадке Центрального выставочного зала "Манеж" и Музея Победы. Президент России Владимир Путин выразил уверенность в том, что форум пройдет в конструктивном ключе, внесет серьезный вклад в изучение уникального идейного, исторического наследия Нюрнбергского трибунала.
Нюрнбергский процесс - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Захарова назвала Нюрнберг синонимом борьбы с искажениями истории
Вчера, 14:57
 
В миреГерманияРоссияМария Захарова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала