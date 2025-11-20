Захарова прокомментировала продажу реликвий, связанных с Холокостом

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Человеческую трагедию Второй Мировой войны второй раз сделали товаром, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя выставление на аукцион в Германии реликвий, связанных с Холокостом.

Ранее журнал Spiegel сообщал, что аукционный дом Felzmann в немецком Нойсе планирует выставить на продажу 632 документа и предметы, связанные с Холокостом, в том числе те, что принадлежали жертвам преступлений нацистов.

"В завершение о Германии . Вопиющий факт, который будет интересен нашим СМИ. Частный аукционный дом в земле Северный Рейн-Вестфалия вынес на торги личные вещи жертв Холокоста и документы о казнях и медицинских опытах в гитлеровских застенках", - заявила Захарова на форуме "Без срока давности. Нюрнберг. 80 лет".

В частности, по ее словам, за 350 евро выставлена карточка гестапо с информацией о расстреле узника гетто в Восточной Пруссии в июле 1942 году.

"Вопрос не в том, что у них всё продается, и даже совесть. Но вопрос в том, что могли потом с этим сделать. Ведь могли купить, чтобы уничтожить, как уничтожают памятники", - опасается Захарова.

Всего же аукционный дом Нойса изначально планировал выставить на продажу несколько сотен документов из коллекции частного исследователя нацистской Германии.

"Их содержание, мягко говоря, крайне конфиденциально. Некоторые из писем представляют собой переписку между узниками немецких концлагерей и их родственниками. Также на торги были выставлены документы, принадлежавшие преступникам. Даже мысли не возникло передать это в музеи и мемориалы жертв", - возмутилась Захарова.

Она отметила, что продавцы могли попытаться найти спонсоров, передать реликвии в музеи.

"Человеческую трагедию второй раз сделали товаром. Сначала ограбили, уничтожили, переработали, а спустя 80 лет хотели повторно нажиться на свидетельствах собственных преступлений. Это Германия сегодня", - отметила Захарова.