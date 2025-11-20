Западные политики будто прогуляли уроки о Второй мировой, заявила Захарова

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Западные политики ведут себя так, словно они прогуливали уроки, где рассказывалось про Вторую Мировую войну и о приговоре нацизму, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе пленарного заседания "Нюрнберг. Параллели. В фокусе внимания мировых СМИ".

"Зачастую складывается впечатление, что уроки, на которых должны были рассказывать в качестве примеров о наказании главарей Третьего рейха и о приговоре нацизму, отсутствовали в программе нынешних западноевропейских политиков, то ли они просто прогуляли эти уроки", - заявила она.