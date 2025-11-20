https://ria.ru/20251120/zakharova-2056316419.html
Западные политики будто прогуляли уроки о Второй мировой, заявила Захарова
Западные политики будто прогуляли уроки о Второй мировой, заявила Захарова - РИА Новости, 20.11.2025
Западные политики будто прогуляли уроки о Второй мировой, заявила Захарова
Западные политики ведут себя так, словно они прогуливали уроки, где рассказывалось про Вторую Мировую войну и о приговоре нацизму, заявила официальный... РИА Новости, 20.11.2025
Западные политики будто прогуляли уроки о Второй мировой, заявила Захарова
Захарова: западные политики будто прогуляли уроки про Вторую мировую войну
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Западные политики ведут себя так, словно они прогуливали уроки, где рассказывалось про Вторую Мировую войну и о приговоре нацизму, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе пленарного заседания "Нюрнберг. Параллели. В фокусе внимания мировых СМИ".
"Зачастую складывается впечатление, что уроки, на которых должны были рассказывать в качестве примеров о наказании главарей Третьего рейха и о приговоре нацизму, отсутствовали в программе нынешних западноевропейских политиков, то ли они просто прогуляли эти уроки", - заявила она.
В четверг исполняется 80 лет с момента начала Нюрнбергского процесса над главными военными преступниками Германии
. Международный военный трибунал в Нюрнберге
был учрежден по инициативе СССР
, США
, Великобритании
и Франции
для того, чтобы расследовать преступления руководства нацистской Германии. После почти годового разбирательства суд вынес 12 смертных приговоров, а также признал преступными организациями СД, гестапо, Национал-социалистическую немецкую партию (НСДАП) и СС. В ходе последующих 12 нюрнбергских процессов, которые прошли с 1946 по 1949 годы, были вынесены приговоры нацистским деятелям меньшего масштаба.