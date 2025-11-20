https://ria.ru/20251120/zakharova-2056279084.html
Москва не стремилась к конфронтации с Лондоном, заявила Захарова
Москва не стремилась к конфронтации с Лондоном, заявила Захарова - РИА Новости, 20.11.2025
Москва не стремилась к конфронтации с Лондоном, заявила Захарова
Москва не стремилась к конфронтационным отношениям с Лондоном, вынуждена была сообразно реагировать на его действия, а также сохраняет открытость к нормализации
Москва не стремилась к конфронтации с Лондоном, заявила Захарова
Захарова: Москва не стремилась к конфронтации в отношениях с Лондоном
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Москва не стремилась к конфронтационным отношениям с Лондоном, вынуждена была сообразно реагировать на его действия, а также сохраняет открытость к нормализации контактов, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"К подобной конфронтационности и деградации отношений стремились не мы – Россия лишь сообразно реагировала, при этом оставаясь открытой к нормализации. Но к ней по-прежнему не готовы лондонские стратеги, чьи "экзистенциональные" потребности тянут их в противоположную сторону", - отметила она.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков, комментируя разговор с советником премьера Британии Джонатаном Пауэллом, заявил, что разговор получился, но это было "неинтересно", так как собеседник стремился рассказать о позиции европейцев, а не обсудить какие-то возможные предложения.