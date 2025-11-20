Москва не стремилась к конфронтации с Лондоном, заявила Захарова

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Москва не стремилась к конфронтационным отношениям с Лондоном, вынуждена была сообразно реагировать на его действия, а также сохраняет открытость к нормализации контактов, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"К подобной конфронтационности и деградации отношений стремились не мы – Россия лишь сообразно реагировала, при этом оставаясь открытой к нормализации. Но к ней по-прежнему не готовы лондонские стратеги, чьи "экзистенциональные" потребности тянут их в противоположную сторону", - отметила она.