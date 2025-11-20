Рейтинг@Mail.ru
Москва не стремилась к конфронтации с Лондоном, заявила Захарова - РИА Новости, 20.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:12 20.11.2025 (обновлено: 14:07 20.11.2025)
https://ria.ru/20251120/zakharova-2056279084.html
Москва не стремилась к конфронтации с Лондоном, заявила Захарова
Москва не стремилась к конфронтации с Лондоном, заявила Захарова - РИА Новости, 20.11.2025
Москва не стремилась к конфронтации с Лондоном, заявила Захарова
Москва не стремилась к конфронтационным отношениям с Лондоном, вынуждена была сообразно реагировать на его действия, а также сохраняет открытость к нормализации РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T13:12:00+03:00
2025-11-20T14:07:00+03:00
в мире
россия
мария захарова
москва
лондон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/14/1768764665_54:401:2982:2048_1920x0_80_0_0_1c13dbf532b497aa59c187c937ed3cdf.jpg
https://ria.ru/20251026/khili-2050657705.html
россия
москва
лондон
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/14/1768764665_220:0:2951:2048_1920x0_80_0_0_190b4b4a0f13764a62f8aec1ec4c9fd2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, мария захарова, москва, лондон
В мире, Россия, Мария Захарова, Москва, Лондон
Москва не стремилась к конфронтации с Лондоном, заявила Захарова

Захарова: Москва не стремилась к конфронтации в отношениях с Лондоном

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Москва не стремилась к конфронтационным отношениям с Лондоном, вынуждена была сообразно реагировать на его действия, а также сохраняет открытость к нормализации контактов, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"К подобной конфронтационности и деградации отношений стремились не мы – Россия лишь сообразно реагировала, при этом оставаясь открытой к нормализации. Но к ней по-прежнему не готовы лондонские стратеги, чьи "экзистенциональные" потребности тянут их в противоположную сторону", - отметила она.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков, комментируя разговор с советником премьера Британии Джонатаном Пауэллом, заявил, что разговор получился, но это было "неинтересно", так как собеседник стремился рассказать о позиции европейцев, а не обсудить какие-то возможные предложения.
Глава Минобороны Соединенного Королевства Джон Хили - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
Министр обороны Британии раскрыл, что Лондон подготовил России
26 октября, 08:55
 
В миреРоссияМария ЗахароваМоскваЛондон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала