Лондон не демонстрирует стремления к диалогу, заявила Захарова

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Представители британского истеблишмента, в том числе советник премьер-министра Великобритании по вопросам национальной безопасности Джонатан Пауэлл, не демонстрировали стремления к диалогу с российской стороной, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Когда у одной из сторон разговора явно отсутствует стремление слышать своего оппонента, то диалога не получается. А представители британского истеблишмента, включая Джонатана Пауэлла, такого стремления ни тогда, ни в последующем не демонстрируют", - сказала она.