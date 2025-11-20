https://ria.ru/20251120/zakharova-2056265497.html
Лондон не демонстрирует стремления к диалогу, заявила Захарова
Лондон не демонстрирует стремления к диалогу, заявила Захарова - РИА Новости, 20.11.2025
Лондон не демонстрирует стремления к диалогу, заявила Захарова
Представители британского истеблишмента, в том числе советник премьер-министра Великобритании по вопросам национальной безопасности Джонатан Пауэлл, не...
Лондон не демонстрирует стремления к диалогу, заявила Захарова
Захарова заявила, что Лондон не демонстрирует стремления к диалогу
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Представители британского истеблишмента, в том числе советник премьер-министра Великобритании по вопросам национальной безопасности Джонатан Пауэлл, не демонстрировали стремления к диалогу с российской стороной, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Когда у одной из сторон разговора явно отсутствует стремление слышать своего оппонента, то диалога не получается. А представители британского истеблишмента, включая Джонатана Пауэлла, такого стремления ни тогда, ни в последующем не демонстрируют", - сказала она.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков, комментируя разговор с советником премьера Британии Джонатаном Пауэллом, заявил, что разговор получился, но это было "неинтересно", так как собеседник стремился рассказать о позиции европейцев, а не обсудить какие-то возможные предложения.