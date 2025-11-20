У ЕС есть обязательства по калининградскому транзиту, заявила Захарова

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Обязательства по калининградскому транзиту есть не только у Литвы, но и у ЕС, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Недавно в дополнение к постоянным угрозам перекрыть калининградский транзит некоторые деятели уже не в Литве, но в Евросоюзе, подначивая прибалтов, говорят и о том, что Калининград можно "сровнять с землей", - сказала она.
Захарова напомнила, что Литва перекрыла границу с Белоруссией, оставив сотни фур, принадлежащих литовским перевозчикам, на территории соседней страны.
"Но обязательства по калининградскому транзиту – это не только обязательства Литвы, но и обязательства Европейского союза", - указала она.
"Затем в 2002 году было подписано отдельное совместное заявление о транзите. Оно имело эффект прямого действия... В 2004 году, когда Прибалтику вместе с рядом других восточноевропейских стран принимали в ЕС, было подписано Заявление о расширении Евросоюза и о принципах партнерства Евросоюза с Российской Федерацией. Там это все закреплено", - сказала Захарова.