У ЕС есть обязательства по калининградскому транзиту, заявила Захарова - РИА Новости, 20.11.2025
12:17 20.11.2025
У ЕС есть обязательства по калининградскому транзиту, заявила Захарова
в мире, литва, россия, калининград, мария захарова, евросоюз
В мире, Литва, Россия, Калининград, Мария Захарова, Евросоюз
У ЕС есть обязательства по калининградскому транзиту, заявила Захарова

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Обязательства по калининградскому транзиту есть не только у Литвы, но и у ЕС, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Недавно в дополнение к постоянным угрозам перекрыть калининградский транзит некоторые деятели уже не в Литве, но в Евросоюзе, подначивая прибалтов, говорят и о том, что Калининград можно "сровнять с землей", - сказала она.
Флаги США и Украины - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
"Закончится трагедией": на Западе рассказали о решении Трампа по Украине
Вчера, 06:34
Захарова напомнила, что Литва перекрыла границу с Белоруссией, оставив сотни фур, принадлежащих литовским перевозчикам, на территории соседней страны.
"Но обязательства по калининградскому транзиту – это не только обязательства Литвы, но и обязательства Европейского союза", - указала она.
В Соглашении о партнерстве и сотрудничестве России с ЕС, подписанном еще в 1994 году, было зафиксировано положение о необходимости обеспечивать транзит по территории друг друга, учитывая, что стороны - соседние страны, добавила Захарова.
"Затем в 2002 году было подписано отдельное совместное заявление о транзите. Оно имело эффект прямого действия... В 2004 году, когда Прибалтику вместе с рядом других восточноевропейских стран принимали в ЕС, было подписано Заявление о расширении Евросоюза и о принципах партнерства Евросоюза с Российской Федерацией. Там это все закреплено", - сказала Захарова.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
"Выстрел в легкие". На Западе раскрыли, что США преподнесли Зеленскому
19 ноября, 14:20
 
