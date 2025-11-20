Рейтинг@Mail.ru
Захарова рассказала о планах НАТО по Балтийскому морю
11:41 20.11.2025 (обновлено: 14:09 20.11.2025)
Захарова рассказала о планах НАТО по Балтийскому морю
Захарова рассказала о планах НАТО по Балтийскому морю
Захарова рассказала о планах НАТО по Балтийскому морю

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. НАТО не скрывает планов превратить Балтийское море во внутреннюю акваторию, изолировав РФ, но им не суждено сбыться, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"В НАТО давно мечтают превратить Балтийское море в свою внутреннюю акваторию, полностью изолировав Россию. Особо этих планов и не скрывают", - сказала она.
Однако этим планам не суждено сбыться, отметила Захарова.
"Россия была и будет оставаться полноправным участником балтийского сообщества", - добавила она.
Учения НАТО в Балтийском море - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
На Западе раскрыли план против России в Балтийском море
11 ноября, 07:40
 
РоссияМария ЗахароваНАТОБалтийское мореВ мире
 
 
