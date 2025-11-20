Нюрнберг показал, что справедливость торжествует, заявила Захарова

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Нюрнбергский трибунал показал, что справедливость торжествует, и дал человечеству надежду на такое будущее, в котором зло никогда не будет доминантой, заявила РИА Новости в 80-ю годовщину начала Нюрнбергского процесса официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.