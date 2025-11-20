Рейтинг@Mail.ru
Нюрнберг показал, что справедливость торжествует, заявила Захарова - РИА Новости, 20.11.2025
07:46 20.11.2025 (обновлено: 07:58 20.11.2025)
Нюрнберг показал, что справедливость торжествует, заявила Захарова
Нюрнберг показал, что справедливость торжествует, заявила Захарова - РИА Новости, 20.11.2025
Нюрнберг показал, что справедливость торжествует, заявила Захарова
Нюрнбергский трибунал показал, что справедливость торжествует, и дал человечеству надежду на такое будущее, в котором зло никогда не будет доминантой, заявила... РИА Новости, 20.11.2025
в мире
германия
россия
нюрнберг
мария захарова
германия
россия
нюрнберг
в мире, германия, россия, нюрнберг, мария захарова
В мире, Германия, Россия, Нюрнберг, Мария Захарова
Нюрнберг показал, что справедливость торжествует, заявила Захарова

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Нюрнбергский трибунал показал, что справедливость торжествует, и дал человечеству надежду на такое будущее, в котором зло никогда не будет доминантой, заявила РИА Новости в 80-ю годовщину начала Нюрнбергского процесса официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Помимо прочего, это была демонстрация того, что справедливость есть, она торжествует, она является одной из составляющих той глобальной надежды, которую человечество питает в отношении будущего. Что зло, тем более это абсолютное зло – нацизм и фашизм, милитаризм – что они не будут доминантой, а что есть и другие силы, силы добра, которые с опорой на право, мораль, нравственность побеждают", - отметила Захарова.
В четверг исполняется 80 лет с момента начала Нюрнбергского процесса над главными военными преступниками Германии. Международный военный трибунал в Нюрнберге был учрежден по инициативе СССР, США, Великобритании и Франции для того, чтобы расследовать преступления руководства нацистской Германии. После почти годового разбирательства суд вынес 12 смертных приговоров, а также признал преступными организациями СД, гестапо, Национал-социалистическую немецкую партию (НСДАП) и СС. Нюрнбергский процесс над высшими руководителями гитлеровской Германии проходил с 20 ноября 1945 года по 1 октября 1946 года в Нюрнбергском Дворце правосудия.
Рудольф Гесс на скамье подсудимых в ходе Нюрнбергского процесса - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Захарова заявила, что с детства знакома с хроникой Нюрнбергского процесса
В миреГерманияРоссияНюрнбергМария Захарова
 
 
