Нюрнберг показал, что справедливость торжествует, заявила Захарова

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Нюрнбергский трибунал показал, что справедливость торжествует, и дал человечеству надежду на такое будущее, в котором зло никогда не будет доминантой, заявила РИА Новости в 80-ю годовщину начала Нюрнбергского процесса официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Помимо прочего, это была демонстрация того, что справедливость есть, она торжествует, она является одной из составляющих той глобальной надежды, которую человечество питает в отношении будущего. Что зло, тем более это абсолютное зло – нацизм и фашизм, милитаризм – что они не будут доминантой, а что есть и другие силы, силы добра, которые с опорой на право, мораль, нравственность побеждают", - отметила Захарова.
В четверг исполняется 80 лет с момента начала Нюрнбергского процесса над главными военными преступниками Германии. Международный военный трибунал в Нюрнберге был учрежден по инициативе СССР, США, Великобритании и Франции для того, чтобы расследовать преступления руководства нацистской Германии. После почти годового разбирательства суд вынес 12 смертных приговоров, а также признал преступными организациями СД, гестапо, Национал-социалистическую немецкую партию (НСДАП) и СС. Нюрнбергский процесс над высшими руководителями гитлеровской Германии проходил с 20 ноября 1945 года по 1 октября 1946 года в Нюрнбергском Дворце правосудия.