Отказ США от реальности играет с ними злую шутку, заявила Захарова

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Отказ представителей политического истеблишмента США от реальности играет с ними злую шутку, они не видят, как Россия научилась отвечать на санкции и развиваться даже при давлении извне, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя возможные новые американские санкции.

Ранее американский сенатор Линдси Грэм (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) заявил, что президент США Дональд Трамп якобы одобрил законопроект по санкциям против РФ и ее торговых партнеров, и попросил лидера республиканского большинства в сенате Джона Тьюна внести его на рассмотрение.

"Они (США - ред,) не видят реальности. Не видят как мы научились отвечать на это, как научились не просто выживать, а жить, и мало того, еще и развиваться. Сколько раз мы замечали, как отказ от реальности играет с ними злую шутку. Все эти проявления инерции мышления, желания как можно дольше почивать на уже исчезнувших лаврах, своих псевдо и раньше наверное, но точно не сейчас, доминирующих позициях, ожидания беспрекословного подчинения окружающих, игнорируя их интересы, естественные процессы усложнения картины мира. Все это заводит их не туда", - сказала Захарова в ходе брифинга.

По ее словам, растущее число международных игроков понимает это и укрепляется в желании опираться на другие модели своего развития и взаимодействия.

"У стран, у народов, у отдельных политических, общественных деятелей, у журналистов даже вызывает уже изжогу вот эти понукания, а иногда прямые окрики что-нибудь у России в очередной раз не покупать или покупать у кого-то другого", - добавила Захарова.

В конце октября лидер республиканцев в сенате США заявил о готовности вынести на голосование законопроект о новых санкциях против России тогда, когда администрация Белого дома посчитает это необходимым. Министерство финансов США 22 октября ввело санкции против " Роснефти ", " Лукойла " и их дочерних компаний. Вашингтон объяснил это решение тем, что Россия якобы не хочет продолжать мирный процесс по Украине