Отказ США от реальности играет с ними злую шутку, заявила Захарова

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Отказ представителей политического истеблишмента США от реальности играет с ними злую шутку, они не видят, как Россия научилась отвечать на санкции и развиваться даже при давлении извне, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя возможные новые американские санкции.
Ранее американский сенатор Линдси Грэм (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) заявил, что президент США Дональд Трамп якобы одобрил законопроект по санкциям против РФ и ее торговых партнеров, и попросил лидера республиканского большинства в сенате Джона Тьюна внести его на рассмотрение.
"Они (США - ред,) не видят реальности. Не видят как мы научились отвечать на это, как научились не просто выживать, а жить, и мало того, еще и развиваться. Сколько раз мы замечали, как отказ от реальности играет с ними злую шутку. Все эти проявления инерции мышления, желания как можно дольше почивать на уже исчезнувших лаврах, своих псевдо и раньше наверное, но точно не сейчас, доминирующих позициях, ожидания беспрекословного подчинения окружающих, игнорируя их интересы, естественные процессы усложнения картины мира. Все это заводит их не туда", - сказала Захарова в ходе брифинга.
По ее словам, растущее число международных игроков понимает это и укрепляется в желании опираться на другие модели своего развития и взаимодействия.
"У стран, у народов, у отдельных политических, общественных деятелей, у журналистов даже вызывает уже изжогу вот эти понукания, а иногда прямые окрики что-нибудь у России в очередной раз не покупать или покупать у кого-то другого", - добавила Захарова.
В конце октября лидер республиканцев в сенате США заявил о готовности вынести на голосование законопроект о новых санкциях против России тогда, когда администрация Белого дома посчитает это необходимым. Министерство финансов США 22 октября ввело санкции против "Роснефти", "Лукойла" и их дочерних компаний. Вашингтон объяснил это решение тем, что Россия якобы не хочет продолжать мирный процесс по Украине.
Как заявил президент РФ Владимир Путин, новые ограничительные меры не окажут существенного влияния на российскую экономику. При этом они приведут к резкому подорожанию нефти и нефтепродуктов, в том числе на автозаправках в Штатах. Путин также отметил, что санкции не способствуют укреплению российско-американских отношений, которые только начали восстанавливаться. Тем не менее Москва не отказывается от стремления наладить диалог с Вашингтоном.
