Захарова назвала нападки на Пушкина в парламенте Молдавии шизофренией - РИА Новости, 20.11.2025
17:01 20.11.2025
Захарова назвала нападки на Пушкина в парламенте Молдавии шизофренией
Захарова назвала нападки на Пушкина в парламенте Молдавии шизофренией - РИА Новости, 20.11.2025
Захарова назвала нападки на Пушкина в парламенте Молдавии шизофренией
Нападки на поэта Александра Пушкина в парламенте Молдавии на фоне принятия решения о закрытии Русского дома сравнимы с шизофренией, заявила официальный... РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T17:01:00+03:00
2025-11-20T17:01:00+03:00
в мире
молдавия
россия
кишинев
мария захарова
александр пушкин
дмитрий песков
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
молдавия
россия
кишинев
в мире, молдавия, россия, кишинев, мария захарова, александр пушкин, дмитрий песков, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Молдавия, Россия, Кишинев, Мария Захарова, Александр Пушкин, Дмитрий Песков, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Захарова назвала нападки на Пушкина в парламенте Молдавии шизофренией

Захарова сравнила нападки на Пушкина в парламенте Молдавии с шизофренией

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Нападки на поэта Александра Пушкина в парламенте Молдавии на фоне принятия решения о закрытии Русского дома сравнимы с шизофренией, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Во время обсуждения в молдавском парламенте законопроекта о закрытии "Русского дома" молдавский депутат Михай Друцэ заявил, что геи* (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено) в Молдавии якобы появились "вместе с Российской империей — и лично с приездом Пушкина".
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
Захарова высказалась о новой военной стратегии Молдавии
15 октября, 13:53
"Я думаю, что это уже не только русофобия, это уже мания, это уже шизофрения. И подобные заявления только подтверждают общее правило: русофобия и отказ от русской культуры ведут к утрате адекватности, здравого смысла и к болезненности", - сказала она в ходе брифинга.
По словам Захаровой, нападки на поэта в молдавском парламенте настолько абсурдны, что напоминают сценарий для серии "Ералаша". При этом она подчеркнула, что сама ситуация с закрытием Российского центра науки и культуры в Кишиневе отработана по западной методичке без приведения каких-либо свидетельств деструктивной деятельности учреждения.
"Сами молдавские депутаты признают, что системный мониторинг работы Русского дома вообще не проводился. То есть, решение принимается по отработанному на Западе сценарию highly likely ("весьма вероятно")", - сказала Захарова.
Премьер Молдавии Александр Мунтяну 5 ноября сообщил, что правительство республики одобрило денонсацию соглашения с Россией о создании и функционировании культурных центров, чтобы закрыть Российский центр науки и культуры в Кишиневе. Парламент Молдавии 13 ноября одобрил эту инициативу в первом чтении. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Россотрудничества, агентство не получало уведомлений от Молдавии о решении закрыть Русский дом в республике. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил сожаление в связи с продолжением правительством Молдавии линии на антагонизацию России.
* движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Захарова объяснила, зачем Кишинев добивается закрытия "Русского дома"
14 ноября, 22:04
 
В миреМолдавияРоссияКишиневМария ЗахароваАлександр ПушкинДмитрий ПесковМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
