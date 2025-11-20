В МИД назвали соглашение Парижа и Киева виртуальной сделкой

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Соглашение Франции и Украины сроком на 10 лет о поставках многоцелевых истребителей Rafale и систем ПВО является виртуальной сделкой, ведь у Киева нет финансовой возможности оплатить это, а у Парижа нет такого количества единиц техники, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.