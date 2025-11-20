Рейтинг@Mail.ru
В МИД назвали соглашение Парижа и Киева виртуальной сделкой - РИА Новости, 20.11.2025
16:57 20.11.2025 (обновлено: 17:52 20.11.2025)
В МИД назвали соглашение Парижа и Киева виртуальной сделкой
В МИД назвали соглашение Парижа и Киева виртуальной сделкой
в мире, украина, россия, франция, мария захарова, флориан филиппо, николя дюпон-эньян, нато, rafale
В мире, Украина, Россия, Франция, Мария Захарова, Флориан Филиппо, Николя Дюпон-Эньян, НАТО, Rafale
© РИА НовостиЗдание МИД России в Москве
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© РИА Новости
Здание МИД России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Соглашение Франции и Украины сроком на 10 лет о поставках многоцелевых истребителей Rafale и систем ПВО является виртуальной сделкой, ведь у Киева нет финансовой возможности оплатить это, а у Парижа нет такого количества единиц техники, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Макрон и Зеленский подписали 17 ноября декларацию о намерениях, которая предусматривает закупку Киевом у Франции 100 истребителей Rafale, а также систем ПВО SAMP/T.
"Денег на столь крупную покупку, а речь может идти о 20 миллиардах евро, у киевского режима всё равно нет. Равно как и у Парижа нет заявленных объемов техники. Вот такая вот виртуальная интересная сделка. У одного нет денег, у второго нет товара. Но они о чем-то договорились как бы на будущее", - сказала она в ходе брифинга.
Захарова подчеркнула, что Зеленский поспешил назвать этот документ историческим, ведь он так и останется в истории.
"Судя по всему, намечается одна из крупнейших афер в современной истории. И это при понимании французской стороной, что всё, что... поставляется (Украине - ред.) сейчас, уничтожается Российской Федерацией", - отметила она.
Ранее французские правые политики Флориан Филиппо и Николя Дюпон-Эньян высказывали мнение, что финансироваться поставки истребителей на Украину будут за счет денег французских граждан.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
