В МИД назвали соглашение Парижа и Киева виртуальной сделкой

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Соглашение Франции и Украины сроком на 10 лет о поставках многоцелевых истребителей Rafale и систем ПВО является виртуальной сделкой, ведь у Киева нет финансовой возможности оплатить это, а у Парижа нет такого количества единиц техники, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Денег на столь крупную покупку, а речь может идти о 20 миллиардах евро, у киевского режима всё равно нет. Равно как и у Парижа нет заявленных объемов техники. Вот такая вот виртуальная интересная сделка. У одного нет денег, у второго нет товара. Но они о чем-то договорились как бы на будущее", - сказала она в ходе брифинга.
Захарова подчеркнула, что Зеленский поспешил назвать этот документ историческим, ведь он так и останется в истории.
"Судя по всему, намечается одна из крупнейших афер в современной истории. И это при понимании французской стороной, что всё, что... поставляется (Украине - ред.) сейчас, уничтожается Российской Федерацией", - отметила она.
Ранее французские правые политики Флориан Филиппо и Николя Дюпон-Эньян высказывали мнение, что финансироваться поставки истребителей на Украину будут за счет денег французских граждан.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
