Захарова назвала коррупционный скандал на Украине следствием Евромайдана
16:45 20.11.2025 (обновлено: 16:51 20.11.2025)
Захарова назвала коррупционный скандал на Украине следствием Евромайдана
Коррупционный скандал на Украине стал следствием "евромайдана" 2014 года и последовавшего за ним разрушения страны через внешнее управление, заявила официальный
в мире
украина
россия
тимур миндич
мария захарова
герман галущенко
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
верховная рада украины
украина
россия
в мире, украина, россия, тимур миндич, мария захарова, герман галущенко, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), верховная рада украины, дело миндича
В мире, Украина, Россия, Тимур Миндич, Мария Захарова, Герман Галущенко, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Верховная Рада Украины, Дело Миндича
МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Коррупционный скандал на Украине стал следствием "евромайдана" 2014 года и последовавшего за ним разрушения страны через внешнее управление, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Это и есть последствия "евромайдана". Это никакой не коррупционный скандал и не коррупционная история, нет конечно. Это и есть последствия разрушения государственности Украины через внешнее управление, бесконтрольный поток оружия и денег и, конечно, отсутствие какой-либо системы отчетности по всем параметрам", - сказала она в ходе брифинга.
Как отметила Захарова, на Украине развернулась "жуткая кровавая махинация на деньгах и костях".
Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана. Верховная рада 19 ноября уволила Галущенко с поста министра юстиции, а также Светлану Гринчук с должности министра энергетики.
В ноябре 2013 года на Украине разгорелась серия протестов под названием "евромайдан", или просто "майдан", после решения властей приостановить политику с целью интеграции с Евросоюзом. Беспорядки быстро приобрели резко антипрезидентский и антиправительственный характер. В результате столкновений между силами безопасности Украины и демонстрантами погибли более 100 человек. Протесты в конечном счете переросли в переворот, который привел к свержению бывшего на тот момента президентом Виктора Януковича в феврале 2014 года. Они также привели к разрыву с Донбассом на востоке и последующим наступлением на него со стороны новых властей в Киеве.
В миреУкраинаРоссияТимур МиндичМария ЗахароваГерман ГалущенкоНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Верховная Рада УкраиныДело Миндича
 
 
