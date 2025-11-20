Запад замалчивает тему Нюрнбергского трибунала, заявила Захарова

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. За последние десятилетия видно, как тема Нюрнбергского трибунала вымарывается из повестки на Западе, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
"Отменить не могли — есть понятие бессрочности. Не могли отменить, потому что так или иначе это связано с той темой, которая во многом доминировала. <...> Но делали все для того, чтобы не привлекать к этой теме внимания молодого поколения", — сказала она на пленарном заседании форума "Без срока давности. Нюрнберг. 80 лет".
По мнению Захаровой, западные политики ведут себя так, словно они прогуляли уроки, на которых должны были рассказывать о наказании главарей Третьего рейха и о приговоре нацизму.
"Наши деды и отцы освободили Освенцим и разгромили нацизм в Европе. Для нас абсолютно неприемлемо кощунственное надругательство над памятью жертв фашизма. Где эта толерантная Европа? Перед чем она смирилась? Чьи ботинки целует? Нет, не победителей, а тех, кто творил эти массовые расправы. Это стыд и позор", — добавила представитель МИД.
Сегодня исполнилось 80 лет с начала Нюрнбергского процесса над главными военными преступниками Германии. Международный военный трибунал учредили по инициативе СССР, США, Великобритании и Франции, чтобы расследовать преступления руководства нацистской Германии. После почти годового разбирательства суд вынес 12 смертных приговоров, а также признал преступными организациями СД, гестапо, НСДАП и СС.