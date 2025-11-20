Рейтинг@Mail.ru
Запад замалчивает тему Нюрнбергского трибунала, заявила Захарова
14:28 20.11.2025 (обновлено: 16:19 20.11.2025)
Запад замалчивает тему Нюрнбергского трибунала, заявила Захарова
За последние десятилетия видно, как тема Нюрнбергского трибунала вымарывается из повестки на Западе, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Нюрнбергский процесс. На скамье подсудимых — бывшие руководители гитлеровской Германии
Нюрнбергский процесс. На скамье подсудимых — бывшие руководители гитлеровской Германии. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. За последние десятилетия видно, как тема Нюрнбергского трибунала вымарывается из повестки на Западе, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
"Отменить не могли — есть понятие бессрочности. Не могли отменить, потому что так или иначе это связано с той темой, которая во многом доминировала. <...> Но делали все для того, чтобы не привлекать к этой теме внимания молодого поколения", — сказала она на пленарном заседании форума "Без срока давности. Нюрнберг. 80 лет".
Лавров обвинил Запад в попытках забыть об уроках Нюрнбергского процесса
По мнению Захаровой, западные политики ведут себя так, словно они прогуляли уроки, на которых должны были рассказывать о наказании главарей Третьего рейха и о приговоре нацизму.
"Наши деды и отцы освободили Освенцим и разгромили нацизм в Европе. Для нас абсолютно неприемлемо кощунственное надругательство над памятью жертв фашизма. Где эта толерантная Европа? Перед чем она смирилась? Чьи ботинки целует? Нет, не победителей, а тех, кто творил эти массовые расправы. Это стыд и позор", — добавила представитель МИД.
Сегодня Нюрнберг превращается в нарицательный синоним решимости России отстаивать историческую правду, борьбу с фальсификацией, фейками, искажением истории Второй мировой и ее итогов, заявила Захарова.
Сегодня исполнилось 80 лет с начала Нюрнбергского процесса над главными военными преступниками Германии. Международный военный трибунал учредили по инициативе СССР, США, Великобритании и Франции, чтобы расследовать преступления руководства нацистской Германии. После почти годового разбирательства суд вынес 12 смертных приговоров, а также признал преступными организациями СД, гестапо, НСДАП и СС.
Синхронист рассказал, как отбирали переводчиков для работы на Нюрнберге
