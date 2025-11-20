Рейтинг@Mail.ru
Захарова заявила об активной милитаризации Балтийского региона - РИА Новости, 20.11.2025
12:11 20.11.2025
Захарова заявила об активной милитаризации Балтийского региона
Захарова заявила об активной милитаризации Балтийского региона
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в интервью РИА Новости об идущей активной милитаризации балтийского региона. РИА Новости, 20.11.2025
россия, калининградская область, мария захарова
Россия, Калининградская область, Мария Захарова
Захарова заявила об активной милитаризации Балтийского региона

Захарова: НАТО ведет активную милитаризацию в Балтийском регионе

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в интервью РИА Новости об идущей активной милитаризации балтийского региона.
"В ходе учений альянса отрабатываются такие сценарии, как блокирование Калининградской области. Идет активная милитаризация региона, накачка его коалиционными силами и средствами",- сказала она.
Захарова рассказала о попытках НАТО помешать России на Балтике
РоссияКалининградская областьМария Захарова
 
 
