https://ria.ru/20251120/zaharova-2056256629.html
Захарова заявила об активной милитаризации Балтийского региона
Захарова заявила об активной милитаризации Балтийского региона - РИА Новости, 20.11.2025
Захарова заявила об активной милитаризации Балтийского региона
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в интервью РИА Новости об идущей активной милитаризации балтийского региона. РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T12:11:00+03:00
2025-11-20T12:11:00+03:00
2025-11-20T12:11:00+03:00
россия
калининградская область
мария захарова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/17/1577675666_0:109:3060:1830_1920x0_80_0_0_13cca53cad3fc6a9e86da5722cde435e.jpg
https://ria.ru/20251120/baltika-2056254230.html
россия
калининградская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/17/1577675666_88:0:2819:2048_1920x0_80_0_0_968e4dde2b91171a935bcfc2c003c16c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, калининградская область, мария захарова
Россия, Калининградская область, Мария Захарова
Захарова заявила об активной милитаризации Балтийского региона
Захарова: НАТО ведет активную милитаризацию в Балтийском регионе