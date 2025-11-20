Рейтинг@Mail.ru
Захарова заявила о нежизнеспособности экономики Украины - РИА Новости, 20.11.2025
04:46 20.11.2025 (обновлено: 06:43 20.11.2025)
Захарова заявила о нежизнеспособности экономики Украины
Украинская экономика может работать только на искусственных вливаниях огромных сумм со стороны спонсоров киевского режима, заявила в интервью РИА Новости... РИА Новости, 20.11.2025
в мире, украина, россия, западная европа, мария захарова, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия, дело миндича
В мире, Украина, Россия, Западная Европа, Мария Захарова, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Еврокомиссия, Дело Миндича
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Украинская экономика может работать только на искусственных вливаниях огромных сумм со стороны спонсоров киевского режима, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Что касается экономических показателей Украины, я думаю, что и говорить об этом бессмысленно. Все, естественно, на уровне искусственного поддержания некой жизнедеятельности, и это абсолютно говорит о нежизнеспособности украинской экономики, промышленности и так далее. Она может работать только на искусственных вливаниях, причем огромных сумм", - сказала она.
Украинские гривны - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
СМИ узнали, во сколько оценивается объем теневой экономики Украины
20 октября, 17:07
Как подчеркнула Захарова, на Западе все больше осознают, что финансирование киевского режима разрушает саму Западную Европу.
"Я думаю, обыватели (в ЕС - ред.) долгое время полагали, что эти средства идут на благо Украины. Сейчас все больше людей прозревает и понимает, что это разрушает Украину и что это разрушает саму Западную Европу. И, помимо всего прочего, сейчас вишенкой на торте стал очередной грандиозный вскрывшийся гнойник, связанный с кровавыми коррупционными махинациями Банковой", - добавила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Сийярто возмутился из-за трат денег ЕС на золотые унитазы на Украине
01:12
Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен в письме лидерам стран ЕС подчеркнула, что финансовая устойчивость Украины снижается, а в 2026 году страна рискует оказаться в бюджетном тупике без новых денежных поступлений.
Европейская комиссия одержимо пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева – речь на данном этапе идет о сумме в размере порядка 140 миллиардов евро в виде так называемого специального "репарационного кредита", который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". Бельгия выступает против, опасаясь юридических последствий.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила 12 ноября, что в Бельгии понимают преступность навязываемой бельгийцам идеи "репарационного кредита" Украине за счет российских активов и знают, что столкнутся с ответными действиями Москвы.
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
В МИД оценили последствия интеграции экономики Украины в ЕС
16 апреля, 07:02
 
