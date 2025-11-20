Захарова заявила о нежизнеспособности экономики Украины

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Украинская экономика может работать только на искусственных вливаниях огромных сумм со стороны спонсоров киевского режима, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Что касается экономических показателей Украины, я думаю, что и говорить об этом бессмысленно. Все, естественно, на уровне искусственного поддержания некой жизнедеятельности, и это абсолютно говорит о нежизнеспособности украинской экономики, промышленности и так далее. Она может работать только на искусственных вливаниях, причем огромных сумм", - сказала она.
Как подчеркнула Захарова, на Западе все больше осознают, что финансирование киевского режима разрушает саму Западную Европу.
"Я думаю, обыватели (в ЕС - ред.) долгое время полагали, что эти средства идут на благо Украины. Сейчас все больше людей прозревает и понимает, что это разрушает Украину и что это разрушает саму Западную Европу. И, помимо всего прочего, сейчас вишенкой на торте стал очередной грандиозный вскрывшийся гнойник, связанный с кровавыми коррупционными махинациями Банковой", - добавила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.
Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен в письме лидерам стран ЕС подчеркнула, что финансовая устойчивость Украины снижается, а в 2026 году страна рискует оказаться в бюджетном тупике без новых денежных поступлений.
Европейская комиссия одержимо пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева – речь на данном этапе идет о сумме в размере порядка 140 миллиардов евро в виде так называемого специального "репарационного кредита", который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". Бельгия выступает против, опасаясь юридических последствий.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила 12 ноября, что в Бельгии понимают преступность навязываемой бельгийцам идеи "репарационного кредита" Украине за счет российских активов и знают, что столкнутся с ответными действиями Москвы.
