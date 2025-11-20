Рейтинг@Mail.ru
Забайкальские медики передали автобус для перевозки раненых в зону СВО
Надежные люди
 
20:41 20.11.2025
Забайкальские медики передали автобус для перевозки раненых в зону СВО
Забайкальские медики передали автобус для перевозки раненых в зону СВО - РИА Новости, 20.11.2025
Забайкальские медики передали автобус для перевозки раненых в зону СВО
Сотрудники больницы №4 Краснокаменска в Забайкальском крае передали в зону спецоперации автобус для перевозки раненых, землякам также направили и гуманитарную... РИА Новости, 20.11.2025
надежные люди
краснокаменск
забайкальский край
александр осипов
краснокаменск
забайкальский край
краснокаменск, забайкальский край, александр осипов
Надежные люди, Краснокаменск, Забайкальский край, Александр Осипов
Забайкальские медики передали автобус для перевозки раненых в зону СВО

Забайкальские медики передали землякам автобус для перевозки раненых в зону СВО

Автобус, который врачи больницы из Краснокаменска в Забайкальском крае передали в зону спецоперации
Автобус, который врачи больницы из Краснокаменска в Забайкальском крае передали в зону спецоперации - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© Фото : Александр Осипов | Губернатор Забайкалья/Telegram
Автобус, который врачи больницы из Краснокаменска в Забайкальском крае передали в зону спецоперации
ВЛАДИВОСТОК, 20 ноя - РИА Новости. Сотрудники больницы №4 Краснокаменска в Забайкальском крае передали в зону спецоперации автобус для перевозки раненых, землякам также направили и гуманитарную помощь, сообщил в своём Тelegram-канале губернатор региона Александр Осипов.
"Сотрудники краевой больницы №4 Краснокаменска передали автобус нашим воинам на передовую... Этот автобус будут использовать для транспортировки тяжелораненых. Вместе с авто наши медики и волонтеры сообщества "Забайкалье за СВОих" передадут гуманитарную помощь", - написал Осипов.
Губернатор также отметил, что за время проведения спецоперации медики Забайкалья отправили бойцам более сотни автомобилей.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Люди, помогающие участникам СВО, есть в каждом населенном пункте Алтая
Надежные людиКраснокаменскЗабайкальский крайАлександр Осипов
 
 
Заголовок открываемого материала