Забайкальские медики передали автобус для перевозки раненых в зону СВО
Забайкальские медики передали автобус для перевозки раненых в зону СВО - РИА Новости, 20.11.2025
Забайкальские медики передали автобус для перевозки раненых в зону СВО
20.11.2025
2025-11-20T20:41:00+03:00
2025-11-20T20:41:00+03:00
2025-11-20T20:41:00+03:00
надежные люди
краснокаменск
забайкальский край
александр осипов
краснокаменск
забайкальский край
Забайкальские медики передали автобус для перевозки раненых в зону СВО
Забайкальские медики передали землякам автобус для перевозки раненых в зону СВО
ВЛАДИВОСТОК, 20 ноя - РИА Новости. Сотрудники больницы №4 Краснокаменска в Забайкальском крае передали в зону спецоперации автобус для перевозки раненых, землякам также направили и гуманитарную помощь, сообщил в своём Тelegram-канале губернатор региона Александр Осипов.
"Сотрудники краевой больницы №4 Краснокаменска передали автобус нашим воинам на передовую... Этот автобус будут использовать для транспортировки тяжелораненых. Вместе с авто наши медики и волонтеры сообщества "Забайкалье за СВОих" передадут гуманитарную помощь", - написал Осипов.
Губернатор также отметил, что за время проведения спецоперации медики Забайкалья отправили бойцам более сотни автомобилей.