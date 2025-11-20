Рейтинг@Mail.ru
Группировка войск "Юг" продолжает вести наступление, заявил командующий - РИА Новости, 20.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
22:05 20.11.2025
Группировка войск "Юг" продолжает вести наступление, заявил командующий
Группировка войск "Юг" продолжает вести наступление, заявил командующий - РИА Новости, 20.11.2025
Группировка войск "Юг" продолжает вести наступление, заявил командующий
Группировка войск "Юг" продолжает вести наступление, все задачи будут выполнены, заявил командующий группировкой Сергей Медведев в докладе президенту России... РИА Новости, 20.11.2025
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
россия
россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин
Группировка войск "Юг" продолжает вести наступление, заявил командующий

Медведев: группировка войск "ЮГ" продолжает вести наступление

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Российский военнослужащий
Российский военнослужащий
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Группировка войск "Юг" продолжает вести наступление, все задачи будут выполнены, заявил командующий группировкой Сергей Медведев в докладе президенту России Владимиру Путину.
"Товарищ верховный главнокомандующий, "Южная" группировка войск продолжает ввести наступательные действия на всех направлениях, все задачи, стоящие перед... воинскими частями и группировками будут выполнены", - сказал он.
Российские военнослужащие в зоне СВО
Группировка "Запад" отбила все контратаки, заявил командующий
Вчера, 22:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир Путин
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
