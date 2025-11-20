https://ria.ru/20251120/yug-2056445349.html
Группировка войск "Юг" продолжает вести наступление, заявил командующий
Группировка войск "Юг" продолжает вести наступление, заявил командующий
Группировка войск "Юг" продолжает вести наступление, заявил командующий
Группировка войск "Юг" продолжает вести наступление, все задачи будут выполнены, заявил командующий группировкой Сергей Медведев в докладе президенту России... РИА Новости, 20.11.2025
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
россия
Группировка войск "Юг" продолжает вести наступление, заявил командующий
