Токио не запрещал пролеты российским авиакомпаниям, заявило посольство

Согласно данным Японской национальной организации по туризму, число российских туристов, посетивших Японию за 10 месяцев этого года, превзошло показатели за весь 2019 год, который до сих пор был рекордным: за весь 2019 год Японию посетили 120 тысяч человек, а только с апреля по октябрь 2025 – 159,3 тысячи человек. Обновил рекорд и показатель за октябрь – Японию посетили 30,1 тысячи россиян, что стало самым высоким показателем и для октября, и для числа туристов из России за один месяц. Более того, по итогам 10 месяцев этого года Россия стала единственной из 22 стран, показавшей темпы роста туризма более 100% - рост составил 100,3% по сравнению с предыдущим годом.