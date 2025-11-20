Токио не запрещал пролеты российским авиакомпаниям, заявило посольство

ТОКИО, 20 ноя – РИА Новости, Ксения Нака. Правительство Японии не запрещало российским авиакомпаниям пролетать через свое воздушное пространство, об этом РИА Новости заявило посольство Японии в России.
"Ввиду различных факторов прогнозирование сроков возобновления прямых рейсов затруднительно. При этом правительство Японии не вводило антироссийских санкций, которые запрещали бы российским авиакомпаниям выполнять рейсы или пролетать через воздушное пространство Японии", - заявили в дипмиссии на вопрос о возможности возобновления прямых рейсов между странами.
Ранее в японской авиакомпании JAL (Japan Airlines Co., Ltd.) РИА Новости сообщили, что возобновление прямых рейсов между Японией и Россией будет рассмотрено, когда для восстановления будут созданы надлежащие условия.
В то же время посольство России в Японии заявило, что в Японии есть запрос на возобновление прямых авиарейсов с Россией, а Москва в этом вопросе готова к диалогу и практической работе.
Согласно данным Японской национальной организации по туризму, число российских туристов, посетивших Японию за 10 месяцев этого года, превзошло показатели за весь 2019 год, который до сих пор был рекордным: за весь 2019 год Японию посетили 120 тысяч человек, а только с апреля по октябрь 2025 – 159,3 тысячи человек. Обновил рекорд и показатель за октябрь – Японию посетили 30,1 тысячи россиян, что стало самым высоким показателем и для октября, и для числа туристов из России за один месяц. Более того, по итогам 10 месяцев этого года Россия стала единственной из 22 стран, показавшей темпы роста туризма более 100% - рост составил 100,3% по сравнению с предыдущим годом.