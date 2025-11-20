Рейтинг@Mail.ru
Ямал примет финал Всероссийской олимпиады школьников по физике
Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
 
21:21 20.11.2025
Ямал примет финал Всероссийской олимпиады школьников по физике
Ямал примет финал Всероссийской олимпиады школьников по физике - РИА Новости, 20.11.2025
Ямал примет финал Всероссийской олимпиады школьников по физике
Финал Всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ) по физике пройдет на Ямале в 2026 году, площадкой проведения станет Арктический лицей в Новом Уренгое, сообщил... РИА Новости, 20.11.2025
ямало-ненецкий автономный округ
https://ria.ru/20251107/klassy-2053464201.html
2025
Ямало-Ненецкий автономный округ

Ямал примет финал Всероссийской олимпиады школьников по физике

© РИА Новости / Мария МарикянКабинет физики в школе
Кабинет физики в школе - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© РИА Новости / Мария Марикян
Кабинет физики в школе. Архивное фото
САЛЕХАРД, 20 ноя – РИА Новости. Финал Всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ) по физике пройдет на Ямале в 2026 году, площадкой проведения станет Арктический лицей в Новом Уренгое, сообщил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.
"В следующем году Ямал примет финал Всероссийской олимпиады школьников по физике. Площадкой, как и прежде, станет Арктический лицей в Новом Уренгое – здесь успешно прошли заключительные этапы по истории и химии. Надеюсь на участие ямальских ребят", - написал Артюхов в своем Telegram-канале.
По словам губернатора округа, для ямальских школьников эта олимпиада – мощный стимул углубить знания по физике, которая является ключевой дисциплиной для основной сферы экономики Ямала.
"Гостей познакомим с газовой столицей, уникальной природой и колоритом Ямала. Уверен, это путешествие останется в памяти навсегда", - добавил Дмитрий Артюхов.
По данным пресс-службы правительства региона, финал Всероссийской олимпиады школьников посетят порядка 500 юных физиков страны. ВсОШ является самым масштабным интеллектуальным состязанием в России. Олимпиада включает четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и заключительный. Дипломы победителей и призеров действуют четыре года и дают право поступления в вузы на направление по профилю олимпиады без вступительных испытаний.
На Ямале работают классы для выбора профессии школьниками в будущем
7 ноября, 15:31
7 ноября, 15:31
 
Ямало-Ненецкий автономный округ
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
