Ямал примет финал Всероссийской олимпиады школьников по физике
Ямал примет финал Всероссийской олимпиады школьников по физике
Финал Всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ) по физике пройдет на Ямале в 2026 году, площадкой проведения станет Арктический лицей в Новом Уренгое, сообщил... РИА Новости, 20.11.2025
ямало-ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
САЛЕХАРД, 20 ноя – РИА Новости. Финал Всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ) по физике пройдет на Ямале в 2026 году, площадкой проведения станет Арктический лицей в Новом Уренгое, сообщил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.
"В следующем году Ямал примет финал Всероссийской олимпиады школьников по физике. Площадкой, как и прежде, станет Арктический лицей в Новом Уренгое – здесь успешно прошли заключительные этапы по истории и химии. Надеюсь на участие ямальских ребят", - написал Артюхов в своем Telegram-канале
По словам губернатора округа, для ямальских школьников эта олимпиада – мощный стимул углубить знания по физике, которая является ключевой дисциплиной для основной сферы экономики Ямала.
"Гостей познакомим с газовой столицей, уникальной природой и колоритом Ямала. Уверен, это путешествие останется в памяти навсегда", - добавил Дмитрий Артюхов.
По данным пресс-службы правительства региона, финал Всероссийской олимпиады школьников посетят порядка 500 юных физиков страны. ВсОШ является самым масштабным интеллектуальным состязанием в России. Олимпиада включает четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и заключительный. Дипломы победителей и призеров действуют четыре года и дают право поступления в вузы на направление по профилю олимпиады без вступительных испытаний.