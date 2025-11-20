САЛЕХАРД, 20 ноя – РИА Новости. Финал Всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ) по физике пройдет на Ямале в 2026 году, площадкой проведения станет Арктический лицей в Новом Уренгое, сообщил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

"В следующем году Ямал примет финал Всероссийской олимпиады школьников по физике. Площадкой, как и прежде, станет Арктический лицей в Новом Уренгое – здесь успешно прошли заключительные этапы по истории и химии. Надеюсь на участие ямальских ребят", - написал Артюхов в своем Telegram-канале

По словам губернатора округа, для ямальских школьников эта олимпиада – мощный стимул углубить знания по физике, которая является ключевой дисциплиной для основной сферы экономики Ямала.

"Гостей познакомим с газовой столицей, уникальной природой и колоритом Ямала. Уверен, это путешествие останется в памяти навсегда", - добавил Дмитрий Артюхов.