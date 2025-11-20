Европа становится неинтересной для России, заявил Яковенко

"Мир на сегодняшний день, кстати, благодаря американцам, будет поделен на технологические зоны. И в основе этих технологических зон будет лежать самое главное – доверие. Мы сейчас по политическим технологиям с Европой дело иметь не будем, потому что мы европейцам не верим. Мы должны создавать свой собственный потенциал, который будет перекрывать, так сказать, все наши потребности", - подчеркнул заместитель гендиректора медиагруппы "Россия сегодня".