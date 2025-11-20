Европа становится неинтересной для России, заявил Яковенко

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Европа начинает терять свои экономические возможности, она становится неинтересной для России, в том числе в технологическом плане, считает заместитель генерального директора медиагруппы "Россия сегодня", член президиума научно-экспертного совета Совбеза РФ Александр Яковенко.
"Европа для нас на перспективу становится неинтересной, потому что она начинает терять свои экономические возможности, и самое главное, она уходит с точки зрения технологий… Европа становится для нас менее интересна, в том числе и в технологическом плане", - сказал он в ходе заседания рабочей группы "Гражданское общество" форума "Петербургский диалог" на тему "Имеет ли Европа по-прежнему стратегическое значение для России?".
По словам Яковенко, в последние годы, а особенно с приходом к власти Дональда Трампа, Соединённые Штаты Америки "взяли линию на уничтожение экономики Евросоюза", которая стала за последние несколько лет неконкурентоспособной.
"Мир на сегодняшний день, кстати, благодаря американцам, будет поделен на технологические зоны. И в основе этих технологических зон будет лежать самое главное – доверие. Мы сейчас по политическим технологиям с Европой дело иметь не будем, потому что мы европейцам не верим. Мы должны создавать свой собственный потенциал, который будет перекрывать, так сказать, все наши потребности", - подчеркнул заместитель гендиректора медиагруппы "Россия сегодня".
Он отметил, что Россия будет иметь дело с Китаем и странами мирового большинства, с теми, кто выстраивает свою политику не на тезисе "мир через силу", а на основе международного права.
"Поэтому будущее для нас, оно достаточно туманно применительно к Европе. У нас остались определенные сантименты, культурные сантименты в отношении Европы, потому что мы европейская страна", - добавил Яковенко.