В Днепропетровске прогремел взрыв

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Взрыв произошел в четверг в Днепропетровске, сообщает украинский телеканал "Общественное".
"В Днепропетровске слышны звуки взрыва", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Чуть позже телеканал сообщил, что вслед за первым последовала уже серия взрывов на территории города.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Днепропетровской области объявлена воздушная тревога.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в том числе, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.