"Помогите! Я Аманда Берри!": девушка вырвалась из ада после 10 лет взаперти

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Молодая девушка шла домой с работы и исчезла на полпути. Мать сгорела от горя, не дождавшись. Полиция зашла в тупик.

Спустя почти десятилетие соседи услышали истошные крики из дома напротив. Женщина билась в запертую дверь. "Помогите! Я Аманда Берри!" — кричала она. Это была девушка, которую все давно считали мертвой. Живая. И она была не одна.

День, который украл жизнь

Обычный вечер 21 апреля 2003-го. Аманда Берри закончила смену в Burger King на углу Лорейн-авеню. Ей всего 16, завтра — исполнится 17. Позвонила сестре около восьми вечера и сказала, что едет домой.

Мимо проезжала машина. Водитель окликнул девушку и предложил подвезти. Аманда знала этого человека — Ариэль Кастро, водитель школьного автобуса и отец ее школьной подруги из средних классов. Предложил зайти к его дочери в гости.

Они приехали на Сеймур-авеню, 2207, — белый двухэтажный дом в жилом районе Кливленда, штат Огайо. Когда Аманда вошла внутрь, дверь за ней захлопнулась на долгие годы.

Мать, которая не смогла пережить горе

Лоуана Миллер, мать Аманды, подняла на ноги весь Кливленд. Она давала интервью, печатала листовки, обзванивала полицию, умоляла о помощи. Назначила награду в 100 тысяч долларов, но все безрезультатно.

© AP Photo / Mark Duncan Полиция в Кливленде © AP Photo / Mark Duncan Полиция в Кливленде

В 2004 году она пришла на шоу Монтела Уильямса. Там был приглашенный экстрасенс, который сказал Лоуане в прямом эфире: "Вы больше не увидите свою дочь живой". В 2006 году Лоуана скончалась. Родственники говорили: горе разрушило ее здоровье.

Аманда узнает о смерти матери много позже. Ей разрешали смотреть телевизор. Она увидела репортаж, как семья проводит ежегодные бдения в годовщину ее исчезновения. Это дало ей силы.

"Я думала, что вернусь домой к маме... Я не получила этого шанса. И это единственное, что ранит", — скажет Аманда уже после освобождения.

Все жертвы в одном доме

Аманда была не одна . Мишель Найт исчезла 22 августа 2002-го. Ей был 21 год. На следующий день ее объявили в розыск. Полиция считала, что она сбежала сама — у нее была трудная жизнь, недавно отняли опеку над ребенком. На ее поиски потратили минимум ресурсов. Через 15 месяцев ее имя удалили из национальной базы данных о пропавших людях.

© Фото : Unsplash/Anthony Tran Расстроенная девушка © Фото : Unsplash/Anthony Tran Расстроенная девушка

Джина Де Хесус появилась в "доме ужасов" через год после похищения Аманды. Она пропала 2 апреля 2004-го, когда возвращалась домой из школы. Ей было 14 лет. Полиция также безуспешно прочесывала город, пытаясь разыскать подростка.

Годы в аду

Годами три девушки жили в одном доме — в нескольких километрах от мест, где их видели в последний раз. Они жили в замкнутых комнатах, под давлением и строгими ограничениями, сталкиваясь и с психологическим, и с физическим воздействием. Это была жизнь в непрекращающемся страхе. Во время плена Аманда родила дочь — Джоселин.

Кастро проверял их. Иногда специально оставлял двери незапертыми — ловушка. Если они пытались бежать, наказывал. Им было запрещено называть друг друга настоящими именами. Джина выбрала себе имя Челси — персонаж из мыльной оперы, которую когда-то смотрели ее родители. После освобождения она не сразу привыкла слышать свое настоящее имя.

Соседи ничего не замечали. Кастро водил школьный автобус, улыбался, здоровался. Дом выглядел обычным. Полиция приезжала туда один раз, в 2004-м — после жалобы на него, он оставил ребенка одного в автобусе. Никто не мог предположить, что на самом деле происходит внутри.

Шанс, который нельзя было упустить

Спустя девять лет после заточения Аманды, 6 мая 2013-го, Кастро ушел из дома и забыл запереть внутреннюю дверь. Окна дома были надежно заблокированы. Наружная была заперта. Аманда подумала: это снова ловушка. Он проверяет. Джина и Мишель сидели в своей комнате, боясь выйти. Но потом 6-летняя Джоселин сказала : "Мама, папина машина уехала. Папы нигде нет".

"Мое сердце немедленно начало колотиться, — вспоминала Аманда. — Я думала: "Рискнуть ли мне? Если я собираюсь это сделать, нужно делать сейчас". Она подошла к запертой двери. Начала кричать и стучать: "Кто-нибудь, пожалуйста, помогите! Я Аманда Берри!".

© Фото : Pexels/George Becker Входная дверь квартиры © Фото : Pexels/George Becker Входная дверь квартиры

Снаружи один сосед заметил ее, но побоялся вмешиваться. "Я подумала: "Он придет домой, и это будет конец", — говорила Аманда позже. Но тут появился другой сосед — Чарльз Рэмси. Он начал тянуть дверь, но не смог открыть. Тогда начал пинать ее ногами. "Добивай ногами, и ты сможешь выбраться", — кричал он.

Аманда выбила дверь. Вылезла с дочерью. Полиция примчалась за минуты.

"Твой ад только начинается"

Ариэля Кастро арестовали в тот же день. Обвинили в 329 пунктах: 177 случаев похищения, 139 случаев изнасилования, два случая убийства — за принудительное прерывание беременностей у Мишель. Позже он признал себя виновным по 937 пунктам. Первого августа 2013-го его приговорили к пожизненному заключению плюс одна тысяча лет без права на помилование.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков Руки в наручниках © Sputnik / Табылды Кадырбеков Руки в наручниках

Аманда не пришла на оглашение приговора. Мишель Найт была там. Перед тем как судья огласил приговор, она посмотрела на Кастро и сказала : "Я провела 11 лет в аду. Теперь твой ад только начинается".

Через месяц после приговора — 3 сентября — Кастро нашли мертвым в тюремной камере. Он совершил самоубийство.

Жизнь после

Сегодня Аманде Берри 39 лет. Она живет в Кливленде и растит дочь Джоселин, которой сейчас 14. Девочка процветает — учителя описывают ее как "мудрую не по годам".

В 2017 году Аманда начала вести ежедневную программу на телеканале Fox 8 News — "Пропавшие с Амандой Берри". Она рассказывает истории пропавших детей и взрослых в районе Кливленда, пытаясь помочь семьям найти близких. В 2020-м она работала с маршалами США в операции Safety Net — за месяц помогла найти 35 пропавших детей.

© AP Photo / Yuki Iwamura Логотип Fox News на здании штаб-квартиры канала в Нью-Йорке © AP Photo / Yuki Iwamura Логотип Fox News на здании штаб-квартиры канала в Нью-Йорке

"Я каждый день делаю больше и больше в память о своей матери", — говорит Аманда.

Джина Де Хесус вместе со своей кузиной основала Кливлендский центр помощи пропавшим, похищенным и эксплуатируемым детям и взрослым. Центр она открыла на Сеймур-авеню — той самой улице, где стоял "дом ужасов" — его уже снесли. Специально. Демонстративно. Чтобы доказать, что прошлое нельзя стереть — но можно превратить его в ресурс для помощи другим.

Мишель Найт тоже выбрала свой путь, уйдя из публичного пространства. "После 11 лет меня наконец услышали, — сказала она. — И это освобождает".

Спустя десять лет с момента спасения Аманда и Джина дали интервью. "Мы отлично справляемся", — сказала Аманда.

© Depositphotos.com / Krakenimages.com Объятия © Depositphotos.com / Krakenimages.com Объятия