15:48 20.11.2025
Опрос показал, сколько россиян пользовались ИИ в этом году
Большинство россиян (63%) пользовались технологиями искусственного интеллекта в течение последнего года, также их применяли 86% среди представителей поколения... РИА Новости, 20.11.2025
общество, москва, россия, вциом
Общество, Москва, Россия, ВЦИОМ
© iStock.com / seb_raДевушка работает за ноутбуком
Девушка работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© iStock.com / seb_ra
Девушка работает за ноутбуком. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Большинство россиян (63%) пользовались технологиями искусственного интеллекта в течение последнего года, также их применяли 86% среди представителей поколения цифры (рожденные после 2001 года) и 87% среди младших миллениалов (рожденные с 1992 по 2000 год), сообщил руководитель департамента политических исследований аналитического центра ВЦИОМ Михаил Мамонов.
В четверг в Москве в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" прошел круглый стол экспертного института социальных исследований на тему: "Искусственный интеллект: общественное благо или вред?"
"Шестьдесят три процента россиян заявляют о том, что они применяли технологии искусственного интеллекта в своей повседневной жизни в течение последнего года. При этом среди самых молодых эта цифра носит почти абсолютный характер. То есть порядка 90% заявляют о том, что они это уже используют, применяют", - сказал Мамонов в ходе круглого стола.
Он отметил, что 54% россиян воспринимают искусственный интеллект прежде всего как помощника. Этот показатель выше среди молодых людей. В такой роли ИИ воспринимают 67% представителей поколения цифры (рожденные после 2001 года) и 66% среди младших миллениалов (рожденные с 1992 по 2000 год).
При этом больше половины респондентов (52%) доверяют искусственному интеллекту, и 38% - не доверяют. Среди причин доверия граждане РФ назвали то, что технология может выполнять опасные для жизни человека виды работ (34%), улучшает, упрощает жизнь и работу человека (33%), объективна, так как у нее нет эмоций (32%).
"Почему не доверяют и по каким направлениям возможно ухудшение оценок искусственного интеллекта? Прежде всего, это допустимость ошибок - 28% заявили о том, что в работе искусственного интеллекта бывают сбои и ошибки. Второе - страх, опасение, что искусственный интеллект может выйти из-под контроля человека. Третье - что искусственный интеллект может использоваться в корыстных целях, соответственно, 23%.
Он также подчеркнул, что 21% россиян не доверяют ИИ, потому что он собирает данные, которые потом могут быть похищены, а каждый пятый (20%) считает, что технология проведет к деградации населения. В то же время, 80% опрошенных скорее положительно относятся к использованию искусственного интеллекта в сфере промышленности, 76% - в сфере науки, и по 72% - в строительстве, энергетике и торговле.
"При этом надо отметить, что люди допускают использование технологии искусственного интеллекта в абсолютном большинстве сфер, за исключением одной... Это сфера государственного управления. В государственном управлении все-таки предполагается наличие человека, к которому можно обратиться. Поэтому скорее положительно относится к использованию технологий искусственного интеллекта в государственном управлении 37%, отрицательно 53%", - подчеркнул руководитель департамента политических исследований аналитического центра ВЦИОМ.
Мамонов представил результаты всероссийского опроса ВЦИОМ, проведенного по заказу АНО "Национальные приоритеты" с 21 по 24 ноября 2024 года среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет.
ОбществоМоскваРоссияВЦИОМ
 
 
