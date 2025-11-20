Рейтинг@Mail.ru
Минобороны рассказало об обстановке на Запорожском направлении - РИА Новости, 20.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
14:58 20.11.2025
Минобороны рассказало об обстановке на Запорожском направлении
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
Минобороны рассказало об обстановке на Запорожском направлении

© AP Photo / Leo CorreaВоенный
Военный - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© AP Photo / Leo Correa
Военный. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Командование ВСУ безуспешно пытается стабилизировать обстановку на запорожском направлении, переброска резервов и контратаки приводят лишь к новым потерям, заявили в Минобороны РФ.
Об освобождении Весёлого в Запорожской области МО РФ сообщило ранее в четверг.
"Командование ВСУ безуспешно пытается стабилизировать обстановку на направлении, перебрасывая резервы и предпринимая контратаки, которые приводят лишь к новым потерям и срыву их планов на данном участке", - говорится в сообщении.
Подразделения группировки "Восток" продолжают развивать наступление, освобождают новые населённые пункты и последовательно расширяют контролируемую территорию в Запорожской и Днепропетровской областях, добавили в ведомстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
