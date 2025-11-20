https://ria.ru/20251120/vsu-2056325327.html
Минобороны рассказало об обстановке на Запорожском направлении
Командование ВСУ безуспешно пытается стабилизировать обстановку на запорожском направлении, переброска резервов и контратаки приводят лишь к новым потерям,... РИА Новости, 20.11.2025
специальная военная операция на украине
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны рассказало об обстановке на Запорожском направлении
МО: ВСУ безуспешно пытаются стабилизировать положение на Запорожском направлении