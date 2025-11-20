Рейтинг@Mail.ru
ВСУ за сутки потеряли свыше 250 военных в зоне группировки "Восток" - РИА Новости, 20.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:40 20.11.2025
https://ria.ru/20251120/vsu-2056267110.html
ВСУ за сутки потеряли свыше 250 военных в зоне группировки "Восток"
ВСУ за сутки потеряли свыше 250 военных в зоне группировки "Восток" - РИА Новости, 20.11.2025
ВСУ за сутки потеряли свыше 250 военных в зоне группировки "Восток"
ВСУ потеряли свыше 250 военнослужащих и танк за сутки в зоне действий подразделений "Востока", сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T12:40:00+03:00
2025-11-20T12:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
днепропетровская область
доброполье (город)
запорожская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055391171_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_577547b2153fb2f1435cd7a3c59f52b8.jpg
https://ria.ru/20251120/zelenskiy-2056195776.html
днепропетровская область
доброполье (город)
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055391171_14:0:2745:2048_1920x0_80_0_0_95c5b2bf0a9b88aed9e68f362ae06935.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, днепропетровская область, доброполье (город), запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Днепропетровская область, Доброполье (город), Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ за сутки потеряли свыше 250 военных в зоне группировки "Восток"

МО РФ: ВСУ потеряли свыше 250 военных и танк в зоне действий "Востока" за сутки

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне СВО
Российский военнослужащий в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. ВСУ потеряли свыше 250 военнослужащих и танк за сутки в зоне действий подразделений "Востока", сообщило Минобороны РФ.
"ВСУ потеряли свыше 250 военнослужащих, танк, семь автомобилей, 122-мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика" и две станции радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении.
Подразделения группировки войск "Восток" нанесли поражение формированиям двух штурмовых бригад и трех штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Великомихайловка, Покровское Днепропетровской области, Гуляйполе, Яблоково и Доброполье Запорожской области, добавили в ведомстве.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
СМИ раскрыли, что США требуют от Зеленского
Вчера, 08:25
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДнепропетровская областьДоброполье (город)Запорожская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала