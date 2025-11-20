https://ria.ru/20251120/vsu-2056267110.html
ВСУ за сутки потеряли свыше 250 военных в зоне группировки "Восток"
ВСУ потеряли свыше 250 военнослужащих и танк за сутки в зоне действий подразделений "Востока", сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 20.11.2025
