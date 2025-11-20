Встреча представителей легпрома и креативных индустрий прошла в Петербурге

Генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина и генеральный директор АСИ Светлана Чупшева во время подписания соглашения о сотрудничестве в области поддержки экспорта креативных индустрий на форуме "Содружество моды" . Архивное фото

Генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина и генеральный директор АСИ Светлана Чупшева во время подписания соглашения о сотрудничестве в области поддержки экспорта креативных индустрий на форуме "Содружество моды"

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Встреча с представителями легкой промышленности и креативных индустрий прошла в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге в рамках IV форума "Содружество моды", ее провела председатель Совета Федерации ФС РФ Валентина Матвиенко, в мероприятии приняла участие генеральный директор Российского экспортного центра (Группа ВЭБ) Вероника Никишина, сообщает центр.

В России креативные индустрии уже сформировались как отдельный экономический сегмент, который показывает рекордные темпы роста, заявила глава верхней палаты российского парламента.

"Этой сфере мы уделяем самое пристальное внимание. Увеличение доли творческих индустрий в экономике входит в число национальных целей развития России. Реализуется Концепция развития креативных индустрий. В прошлом году Федеральным Собранием России был принят профильный Федеральный закон. Серьезным шагом стало принятие Межпарламентской Ассамблеей СНГ на недавнем пленарном заседании в Душанбе модельного закона "О креативных индустриях", - проинформировала спикер СФ.

Для того, чтобы государственные решения были максимально востребованными и эффективными, считает спикер СФ, очень важно получать обратную связь от представителей творческой экономики.

Глава РЭЦ, в свою очередь, в своем выступлении представила видение моды и креативных индустрий как ключевого драйвера экспорта национального культурного продукта России, способного "мягко" и эффективно транслировать российскую айдентику за рубежом.

Никишина подчеркнула, что экспорт является неотъемлемой частью роста и развития отраслей, имеющих прочные позиции на внутреннем рынке, а креативные индустрии - это национальная гордость. Предприятия легкой промышленности и индустрии моды, создавая рабочие места и пополняя бюджеты, выступают мощным фактором повышения конкурентоспособности всего отечественного производства.

"Потенциал у креативной экономики огромный и скорость, с которой она растет, очень большая. Однако для реализации экспортного потенциала требуется системная консолидированная поддержка на всех этапах производственного цикла", - заявила генеральный директор РЭЦ.

Никишина в своем выступлении привела примеры клиентоориентированного партнерства. По ее словам, с учетом имеющихся бюджетных ограничений для обеспечения эффективной поддержки экспортеров критически важна консолидация усилий. Это предполагает не только объединение существующих мер поддержки - таких как софинансирование бизнес-миссий, выставок и участия в электронной коммерции - но и развитие клиентоцентричных партнерских программ. Такой подход позволяет, сплачивая ресурсы вокруг потребностей конкретных компаний, предоставлять им возможности, которые успешно реализуются на внешних рынках.

"Например, в рамках сотрудничества с АСИ мы объединяем нашу экспертизу: успешные проекты, проявившие себя на российском рынке в рамках конкурса "Знай наших", получают дальнейшее продвижение на экспорт. Это пример очень успешной коллаборации. Другим важным направлением является партнерство с Фондом "Защитники Отечества". В рамках конкурса "На крыльях", посвященного адаптивной одежде, т.е. одежде для людей с ограниченными возможностями, мы продвигаем продукцию, и она становится узнаваемой не только внутри страны, но и на экспортных рынках. Наша задача - экспортировать не только удобную, но и эстетически привлекательную одежду, создавая тренд на гуманность и красоту, доступную для всех", - рассказала Никишина.

Особое внимание она уделила роли национального культурного кода в продвижении товаров под брендом "Сделано в России". Многие дизайнеры осовременивают российский фольклор и используют элементы национальной айдентики, переходя от массовой моды к аутентичным лимитированным коллекциям.

Также Никишина рассказала о предстоящем проведении в Пекине,12 декабря, в продолжение успешной серии событий и в рамках перекрестных годов культуры России информационно-просветительского мероприятия Discover Russia. На площадке пройдут Модный показ с мультимедийной презентацией, также дегустация российских продуктов и деловая программа российско-китайского бизнеса.

Форум "Содружество моды" объединяет парламентариев, представителей министерств, креативных индустрий и легкой промышленности, а также образовательных и туристических сфер из более чем 30 стран СНГ, способствуя подписанию ряда соглашений и вручению премии "Содружество моды".