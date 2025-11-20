Рейтинг@Mail.ru
Под контроль ВС России перешли 13 населенных пунктов в двух областях - РИА Новости, 20.11.2025
Специальная военная операция на Украине
 
22:34 20.11.2025
Под контроль ВС России перешли 13 населенных пунктов в двух областях
Под контроль ВС России перешли 13 населенных пунктов в двух областях
Под контроль Вооруженных сил России перешли 13 населенных пунктов в Днепропетровской и Запорожской областях, сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. РИА Новости, 20.11.2025
Под контроль ВС России перешли 13 населенных пунктов в двух областях

ВС РФ взяли под контроль 13 пунктов в Днепропетровской и Запорожской областях

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне СВО
Российский военнослужащий в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Под контроль Вооруженных сил России перешли 13 населенных пунктов в Днепропетровской и Запорожской областях, сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.
Президент РФ Владимир Путин в четверг посетил один из командных пунктов группировки "Запад".
"Под наш контроль перешло 13 населенных пунктов: шесть в Днепропетровской области и семь - в Запорожской области", - сказал Герасимов в докладе президенту РФ.
Военнослужащий Вооруженных сил РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
ВС России продолжают уничтожать окруженные украинские формирования
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЗапорожская областьДнепропетровская областьВалерий ГерасимовВладимир Путин
 
 
