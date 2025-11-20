https://ria.ru/20251120/vs-2056450416.html
Под контроль ВС России перешли 13 населенных пунктов в двух областях
Под контроль ВС России перешли 13 населенных пунктов в двух областях - РИА Новости, 20.11.2025
Под контроль ВС России перешли 13 населенных пунктов в двух областях
Под контроль Вооруженных сил России перешли 13 населенных пунктов в Днепропетровской и Запорожской областях, сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T22:34:00+03:00
2025-11-20T22:34:00+03:00
2025-11-20T22:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
днепропетровская область
валерий герасимов
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055391878_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_69e96506365ca3371df827e5b197e971.jpg
https://ria.ru/20251120/voennye-2056448742.html
россия
запорожская область
днепропетровская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055391878_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_51f4af50074fe6fb3e4349094c2c4ee6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, запорожская область, днепропетровская область, валерий герасимов, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Днепропетровская область, Валерий Герасимов, Владимир Путин
Под контроль ВС России перешли 13 населенных пунктов в двух областях
ВС РФ взяли под контроль 13 пунктов в Днепропетровской и Запорожской областях