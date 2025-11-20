Ответные удары по ВПК Украины наносятся по плану Генштаба, заявил Герасимов

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Ответные массированные удары по объектам ВПК Украины и обеспечивающим их объектам украинского ТЭК наносятся в соответствии с планом генерального штаба ВС РФ, заявил его начальник Валерий Герасимов.