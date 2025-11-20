Рейтинг@Mail.ru
Ответные удары по ВПК Украины наносятся по плану Генштаба, заявил Герасимов - РИА Новости, 20.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:07 20.11.2025
https://ria.ru/20251120/vs-2056445937.html
Ответные удары по ВПК Украины наносятся по плану Генштаба, заявил Герасимов
Ответные удары по ВПК Украины наносятся по плану Генштаба, заявил Герасимов - РИА Новости, 20.11.2025
Ответные удары по ВПК Украины наносятся по плану Генштаба, заявил Герасимов
Ответные массированные удары по объектам ВПК Украины и обеспечивающим их объектам украинского ТЭК наносятся в соответствии с планом генерального штаба ВС РФ,... РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T22:07:00+03:00
2025-11-20T22:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
валерий герасимов
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055391834_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_58f8d4e6c47a33f0400cbb0b417785ee.jpg
https://ria.ru/20251120/yug-2056445349.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055391834_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_04671de03696f981d32af4becf17e848.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
валерий герасимов, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Валерий Герасимов, Вооруженные силы РФ
Ответные удары по ВПК Украины наносятся по плану Генштаба, заявил Герасимов

Герасимов: ВС России наносят ответные удары по ВПК Украины по плану Генштаба

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне СВО
Российский военнослужащий в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Ответные массированные удары по объектам ВПК Украины и обеспечивающим их объектам украинского ТЭК наносятся в соответствии с планом генерального штаба ВС РФ, заявил его начальник Валерий Герасимов.
"По плану генерального штаба (ВС РФ - ред.) продолжается целенаправленное нанесение ответных массированных ударов по объектам военно-промышленного комплекса Украины и энергетической инфраструктуре, обеспечивающей их функционирование", - сказал начальник Генштаба ВС РФ.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Группировка войск "Юг" продолжает вести наступление, заявил командующий
Вчера, 22:05
 
Специальная военная операция на УкраинеВалерий ГерасимовВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала