ВС России отразили две атаки ВСУ в Харьковской области

МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Российская группировка "Запад" отразила две атаки в районах Благодатовки и Кутьковки в Харьковской области, которые ВСУ предприняли в попытках деблокировать окружённые формирования, сообщили в Минобороны РФ.