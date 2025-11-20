Цыбульский напомнил о цене, которую заплатили архангелогородцы в годы войны

АРХАНГЕЛЬСК, 20 ноя – РИА Новости. Архангельская область в годы Великой Отечественной войны оказалась в зоне прямого воздействия нацистской политики уничтожения, и последствия этой трагедии до сих пор отражаются в судьбах семей, отметил губернатор региона Александр Цыбульский.

Цыбульский принял участие в пленарном заседании международного научно-практического форума "Без срока давности. Нюрнберг. 80 лет", которое прошло в Москве в центральном выставочном зале "Манеж" и приурочен к 80-й годовщине начала международного военного трибунала над главными нацистскими преступниками.

Пленарное стратегическое заседание форума состоялось в частично воссозданном по инициативе Национального центра интерьере зала № 600 Дворца правосудия в Нюрнберге, где в 1945-1946 годы проходил Суд народов.

Цыбульский рассказал, что для Архангельской области тема геноцида является значимым пластом истории. Регион в годы Великой Отечественной войны оказался в зоне прямого воздействия нацистской политики уничтожения, и последствия этой трагедии до сих пор отражаются в судьбах семей и в документах, изучение которых до сих пор продолжается в архивах.

"Мы не можем говорить об этом как о далёком прошлом – для нас это часть реального опыта живущих рядом с нами людей. В военные годы наш регион стал одной из ключевых опор страны: госпитальной базой Карельского фронта, тыловым ресурсом, воротами Северных конвоев. И именно поэтому Архангельская область приняла на себя тот удар, который нацизм наносил не армии, а мирным людям, детям, старикам, больницам, жилым кварталам", – подчеркнул Цыбульский.

По его мнению, потомки тех, кто выстоял, не имеют морального права относиться к этой истории как к чему-то завершённому. Она продолжает жить в судьбах семей, в воспоминаниях, передаваемых из поколения в поколение, в фотографиях, на которых рядом с фронтовиками стоят дети, пережившие голодные зимы.

В Архангельской области работа по сохранению исторической памяти ведется последовательно и системно – межведомственная рабочая группа объединяет органы власти, поисковое движение, архивы, музеи и образовательные организации.

"Мы закрепили в региональных нормативных актах положения об увековечении памяти жертв геноцида и придали этой работе системный статус. Такая последовательность позволила нам сделать шаг, имеющий особое историческое значение: в 2025 году состоялся судебный процесс о признании геноцида советского народа на территории Архангельской области", - пояснил губернатор. По его словам, это признание того, что боль людей, погибших под бомбёжками, замученных голодом, лишённых права на жизнь только потому, что они были гражданами нашей страны, должна быть услышана во всём мире.

Глава региона также выделил ключевые направления многоплановой работы по сохранению исторической памяти, которая ведется в Архангельской области: воспитание и просвещение, создание методической базы и наглядного материала, научная и архивная работа.