Группировка "Восток" с 1 ноября освободила более 230 квадратных километров - РИА Новости, 20.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:11 20.11.2025
Группировка "Восток" с 1 ноября освободила более 230 квадратных километров
2025-11-20T22:11:00+03:00
2025-11-20T22:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
россия
днепропетровская область
валерий герасимов
владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Россия, Днепропетровская область, Валерий Герасимов, Владимир Путин
Герасимов: группировка "Восток" с 1 ноября освободила 230 квадратных километров

© РИА Новости / Станислав Красильников
Российский военнослужащий в зоне СВО
Российский военнослужащий в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Группировка войск "Восток" с 1 ноября текущего года освободила более 230 квадратных километров территории Днепропетровской и Запорожской областей, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.
Президент РФ Владимир Путин в четверг посетил один из командных пунктов группировки "Запад".
"Группировка "Восток" продолжает активно расширять зону контроля на территории Днепропетровской и Запорожской областей, продвигаясь на запад в обход основных оборонительных рубежей противника. С 1 ноября освободили территорию более 230 квадратных километров, и под наш контроль перешло 13 населенных пунктов - шесть в Днепропетровской области и есть в Запорожской области", - сказал Герасимов.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Путин рассчитывает на исполнение планов, намеченных с военными 20 ноября
Вчера, 22:02
 
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Россия, Днепропетровская область, Валерий Герасимов, Владимир Путин
 
 
