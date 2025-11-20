Рейтинг@Mail.ru
Группировка "Восток" расширяет зону контроля в двух областях - РИА Новости, 20.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
21:46 20.11.2025
Группировка "Восток" расширяет зону контроля в двух областях
Группировка "Восток" расширяет зону контроля в двух областях - РИА Новости, 20.11.2025
Группировка "Восток" расширяет зону контроля в двух областях
Группировка "Восток" продолжает расширять зону контроля в Днепропетровской и Запорожской областях, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. РИА Новости, 20.11.2025
Группировка "Восток" расширяет зону контроля в двух областях

Герасимов: группировка "Восток" расширяет зону контроля в двух областях

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Группировка "Восток" продолжает расширять зону контроля в Днепропетровской и Запорожской областях, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.
"Группировка "Восток" продолжает активно расширять зону контроля на территории Днепропетровской и Запорожской областей, продвигаясь на запад в обход основных оборонительных рубежей противника", - сказал Герасимов в ходе совещания в рамках посещения президента РФ Владимира Путина одного из командных пунктов группировки "Запад".
Герасимов докладывает Путину об освобождении Купянска - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Соединения группировки "Запад" освободили Купянск, заявил Герасимов
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЗапорожская областьРоссияВалерий ГерасимовВладимир Путин
 
 
