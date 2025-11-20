Девятый номер драфта НБА 2014 года подписал контракт с "Зенитом"

"Сине-бело-голубые" рады приветствовать Ноа в своем составе и желают ему отличного старта европейского этапа карьеры!" - говорится в сообщении клуба.

Вонле был выбран под девятым номером на драфте НБА 2014 года клубом "Шарлотт Хорнетс". На протяжении карьеры в НБА он также выступал за "Портленд Трэйл Блэйзерс", "Чикаго Буллз", "Нью-Йорк Никс", "Миннесоту Тимбервулвз", "Денвер Наггетс", "Бруклин Нетс", "Бостон Селтикс", а также в "Шанхай Шаркс" из Китайской баскетбольной ассоциации.