Девятый номер драфта НБА 2014 года подписал контракт с "Зенитом"
Девятый номер драфта НБА 2014 года подписал контракт с "Зенитом"
Девятый номер драфта НБА 2014 года подписал контракт с "Зенитом"
Бывший игрок клубов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Ноа Вонле подписал контракт с петербургским "Зенитом"
Девятый номер драфта НБА 2014 года подписал контракт с "Зенитом"
Девятый номер драфта НБА 2014 года Вонле подписал контракт с "Зенитом"
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Бывший игрок клубов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Ноа Вонле подписал контракт с петербургским "Зенитом", сообщается в Telegram-канале российской команды.
Соглашение 30-летнего американца с петербуржцами рассчитано до конца сезона.
«
"Сине-бело-голубые" рады приветствовать Ноа в своем составе и желают ему отличного старта европейского этапа карьеры!" - говорится в сообщении клуба.
Вонле был выбран под девятым номером на драфте НБА 2014 года клубом "Шарлотт Хорнетс". На протяжении карьеры в НБА он также выступал за "Портленд Трэйл Блэйзерс", "Чикаго Буллз", "Нью-Йорк Никс", "Миннесоту Тимбервулвз", "Денвер Наггетс", "Бруклин Нетс", "Бостон Селтикс", а также в "Шанхай Шаркс" из Китайской баскетбольной ассоциации.