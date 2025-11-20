Рейтинг@Mail.ru
Девятый номер драфта НБА 2014 года подписал контракт с "Зенитом" - РИА Новости Спорт, 20.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Баскетбол. Евролига. Матч Химки - Олимпия - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Баскетбол
 
10:58 20.11.2025
https://ria.ru/20251120/vonle--2056234557.html
Девятый номер драфта НБА 2014 года подписал контракт с "Зенитом"
Девятый номер драфта НБА 2014 года подписал контракт с "Зенитом" - РИА Новости Спорт, 20.11.2025
Девятый номер драфта НБА 2014 года подписал контракт с "Зенитом"
Бывший игрок клубов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Ноа Вонле подписал контракт с петербургским "Зенитом", сообщается в Telegram-канале российской... РИА Новости Спорт, 20.11.2025
2025-11-20T10:58:00+03:00
2025-11-20T10:58:00+03:00
баскетбол
спорт
ноа вонле
зенит (санкт-петербург)
единая лига втб
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/62774/79/627747960_0:156:3003:1845_1920x0_80_0_0_892c3e0dddb63b1bddae8f53e86fc3e9.jpg
/20251120/basketbol-2056201819.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/62774/79/627747960_168:0:2835:2000_1920x0_80_0_0_11112c480f11353e6bb0618567301785.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, ноа вонле, зенит (санкт-петербург), единая лига втб
Баскетбол, Спорт, Ноа Вонле, Зенит (Санкт-Петербург), Единая Лига ВТБ
Девятый номер драфта НБА 2014 года подписал контракт с "Зенитом"

Девятый номер драфта НБА 2014 года Вонле подписал контракт с "Зенитом"

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкБаскетбольный мяч
Баскетбольный мяч - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Читать в
Дзен
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Бывший игрок клубов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Ноа Вонле подписал контракт с петербургским "Зенитом", сообщается в Telegram-канале российской команды.
Соглашение 30-летнего американца с петербуржцами рассчитано до конца сезона.
«
"Сине-бело-голубые" рады приветствовать Ноа в своем составе и желают ему отличного старта европейского этапа карьеры!" - говорится в сообщении клуба.
Вонле был выбран под девятым номером на драфте НБА 2014 года клубом "Шарлотт Хорнетс". На протяжении карьеры в НБА он также выступал за "Портленд Трэйл Блэйзерс", "Чикаго Буллз", "Нью-Йорк Никс", "Миннесоту Тимбервулвз", "Денвер Наггетс", "Бруклин Нетс", "Бостон Селтикс", а также в "Шанхай Шаркс" из Китайской баскетбольной ассоциации.
Егор Демин - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Глава Единой лиги ВТБ рассказал, как в "Бруклине" относятся к Демину
20 ноября, 09:17
 
БаскетболСпортНоа ВонлеЗенит (Санкт-Петербург)Единая Лига ВТБ
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    1-й период
    Металлург Мг
    Авангард
    0
    2
  • Хоккей
    1-й период
    Салават Юлаев
    Барыс
    1
    2
  • Футбол
    27.11 18:00
    КАМАЗ
    Крылья Советов
  • Хоккей
    27.11 19:30
    Спартак Москва
    Автомобилист
  • Хоккей
    27.11 19:30
    ЦСКА
    Лада
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала