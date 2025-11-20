https://ria.ru/20251120/volodin-2056344305.html
Те, кто предал Россию, не должны получать налоговых льгот, заявил Володин
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Те, кто предал Россию, не должны получать налоговых льгот, они будут платить в бюджет государства налоги в большем размере, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Госдума
приняла закон, который, в частности, ужесточает налоговые условия для иноагентов, в том числе вводит для них единую ставку НДФЛ в 30%.
"Закон, лишающий иноагентов налоговых льгот, принят… Те, кто предал нашу страну, не должны получать налоговых льгот. Они будут платить в бюджет государства налоги в большем размере", - написал Володин
в своем канале в Max.
Он отметил, что в Налоговый кодекс РФ
внесены изменения, устанавливающие для иностранных агентов единую ставку налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в размере 30%.
"Кроме того, иноагенты теперь лишены льгот, связанных с освобождением от налогообложения в ряде случаев, и налоговых вычетов", - добавил председатель Госдумы.
Также Володин подчеркнул, что организациям-иноагентам и тем, в которых доля их участия составляет свыше 10%, запрещается: применять пониженные ставки по налогу на прибыль организаций и пользоваться правом освобождения от налогообложения доходов в виде безвозмездно полученного имущества или имущественных прав.