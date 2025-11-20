Те, кто предал Россию, не должны получать налоговых льгот, заявил Володин

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Те, кто предал Россию, не должны получать налоговых льгот, они будут платить в бюджет государства налоги в большем размере, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Госдума приняла закон, который, в частности, ужесточает налоговые условия для иноагентов, в том числе вводит для них единую ставку НДФЛ в 30%.

"Закон, лишающий иноагентов налоговых льгот, принят… Те, кто предал нашу страну, не должны получать налоговых льгот. Они будут платить в бюджет государства налоги в большем размере", - написал Володин в своем канале в Max.

Он отметил, что в Налоговый кодекс РФ внесены изменения, устанавливающие для иностранных агентов единую ставку налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в размере 30%.

"Кроме того, иноагенты теперь лишены льгот, связанных с освобождением от налогообложения в ряде случаев, и налоговых вычетов", - добавил председатель Госдумы.