15:56 20.11.2025
Те, кто предал Россию, не должны получать налоговых льгот, заявил Володин
Те, кто предал Россию, не должны получать налоговых льгот, заявил Володин
Те, кто предал Россию, не должны получать налоговых льгот, заявил Володин

Володин: предавшие Россию будут платить в бюджет налоги в большем размере

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин . Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Те, кто предал Россию, не должны получать налоговых льгот, они будут платить в бюджет государства налоги в большем размере, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Госдума приняла закон, который, в частности, ужесточает налоговые условия для иноагентов, в том числе вводит для них единую ставку НДФЛ в 30%.
Володин раскрыл, что ждет тех, кто наводнил оружием Украину
Вчера, 12:57
"Закон, лишающий иноагентов налоговых льгот, принят… Те, кто предал нашу страну, не должны получать налоговых льгот. Они будут платить в бюджет государства налоги в большем размере", - написал Володин в своем канале в Max.
Он отметил, что в Налоговый кодекс РФ внесены изменения, устанавливающие для иностранных агентов единую ставку налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в размере 30%.
"Кроме того, иноагенты теперь лишены льгот, связанных с освобождением от налогообложения в ряде случаев, и налоговых вычетов", - добавил председатель Госдумы.
Также Володин подчеркнул, что организациям-иноагентам и тем, в которых доля их участия составляет свыше 10%, запрещается: применять пониженные ставки по налогу на прибыль организаций и пользоваться правом освобождения от налогообложения доходов в виде безвозмездно полученного имущества или имущественных прав.
Повышать пенсионный возраст не планируют, заявил Володин
19 ноября, 14:42
 
