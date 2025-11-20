Рейтинг@Mail.ru
ВС России продолжают уничтожать окруженные украинские формирования - РИА Новости, 20.11.2025
Специальная военная операция на Украине
 
22:21 20.11.2025
ВС России продолжают уничтожать окруженные украинские формирования
ВС России продолжают уничтожать окруженные украинские формирования
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе президенту России Владимиру Путину заявил, что войска группировки "Центр" продолжают уничтожать окруженные... РИА Новости, 20.11.2025
специальная военная операция на украине
россия
валерий герасимов
владимир путин
вооруженные силы украины
россия
россия, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе президенту России Владимиру Путину заявил, что войска группировки "Центр" продолжают уничтожать окруженные украинские формирования.
"Наиболее активные боевые действия идут в полосе ответственности группировки "Центр" на красноармейском направлении. Противник оказывает упорное сопротивление и не оставляет попыток деблокировать группировку вооруженных сил Украины в районе красноармейско-димитровской агломерации. В этих условиях войска группировки "Центр" продолжают уничтожать окруженные украинские формирования", - сказал Герасимов в ходе посещения Путиным одного из командных пунктов группировки "Запад".
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
ВС России заблокировали 15 батальонов ВСУ в Купянске, заявил Путин
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВалерий ГерасимовВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
Заголовок открываемого материала