https://ria.ru/20251120/voennye-2056448742.html
ВС России продолжают уничтожать окруженные украинские формирования
ВС России продолжают уничтожать окруженные украинские формирования - РИА Новости, 20.11.2025
ВС России продолжают уничтожать окруженные украинские формирования
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе президенту России Владимиру Путину заявил, что войска группировки "Центр" продолжают уничтожать окруженные... РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T22:21:00+03:00
2025-11-20T22:21:00+03:00
2025-11-20T22:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
валерий герасимов
владимир путин
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1d/1986382080_0:96:3300:1952_1920x0_80_0_0_4b046a0b1018d29887658cb3e6d6f089.jpg
https://ria.ru/20251120/putin-2056448461.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1d/1986382080_569:0:3300:2048_1920x0_80_0_0_0282ea98bb99e522c0e09f5dfe40ea83.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
ВС России продолжают уничтожать окруженные украинские формирования
Герасимов: ВС России продолжают уничтожать окруженные украинские войска