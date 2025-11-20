Губернатор Владимиров: дети участников СВО будут на новогодних елках

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Дети участников СВО должны обязательно получить возможность побывать на краевых и муниципальных новогодних елках, заявил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, сообщает пресс-служба губернатора и правительства края.

Как указывается в сообщении, вопрос участия детей военнослужащих в праздничных елках был поднят в ходе прямой линии губернатора в социальных сетях.

Глава региона напомнил, что дети участников СВО, военнослужащих, сотрудников правоохранительных ведомств обязательно должны включаться в список участников таких праздников.