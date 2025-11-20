Рейтинг@Mail.ru
Губернатор Владимиров: дети участников СВО будут на новогодних елках - РИА Новости, 20.11.2025
Ставропольский край - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
Ставропольский край
 
21:10 20.11.2025
Губернатор Владимиров: дети участников СВО будут на новогодних елках
Дети участников СВО должны обязательно получить возможность побывать на краевых и муниципальных новогодних елках, заявил губернатор Ставропольского края... РИА Новости, 20.11.2025
ставропольский край
Ставропольский край
Губернатор Владимиров: дети участников СВО будут на новогодних елках

Дети участников СВО в Ставропольском крае посетят новогодние елки

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Дети участников СВО должны обязательно получить возможность побывать на краевых и муниципальных новогодних елках, заявил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, сообщает пресс-служба губернатора и правительства края.
Как указывается в сообщении, вопрос участия детей военнослужащих в праздничных елках был поднят в ходе прямой линии губернатора в социальных сетях.
Глава региона напомнил, что дети участников СВО, военнослужащих, сотрудников правоохранительных ведомств обязательно должны включаться в список участников таких праздников.
"Главам муниципалитетов необходимо внимательно следить за обращениями земляков, чьи дети хотят попасть на губернаторские елки, елки в территориях. Все желающие обязательно должны получить такую возможность, наша задача – проконтролировать это", – приводятся в сообщении слова Владимирова.
Ставропольский край
 
 
