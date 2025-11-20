https://ria.ru/20251120/vladimirov-2056434767.html
Губернатор Владимиров: дети участников СВО будут на новогодних елках
2025-11-20T21:10:00+03:00
ставропольский край
Губернатор Владимиров: дети участников СВО будут на новогодних елках
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Дети участников СВО должны обязательно получить возможность побывать на краевых и муниципальных новогодних елках, заявил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, сообщает пресс-служба губернатора и правительства края.
Как указывается в сообщении, вопрос участия детей военнослужащих в праздничных елках был поднят в ходе прямой линии губернатора в социальных сетях.
Глава региона напомнил, что дети участников СВО, военнослужащих, сотрудников правоохранительных ведомств обязательно должны включаться в список участников таких праздников.
"Главам муниципалитетов необходимо внимательно следить за обращениями земляков, чьи дети хотят попасть на губернаторские елки, елки в территориях. Все желающие обязательно должны получить такую возможность, наша задача – проконтролировать это", – приводятся в сообщении слова Владимирова.