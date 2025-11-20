Испания увеличила поставки вина в Россию до максимума за год

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Россия в сентябре увеличила ввоз испанского вина до максимальных за год 916 тонн, а сильнее всего поставки среди стран Евросоюза нарастила Германия, следует из анализа РИА Новости данных Евростата.
Так, за месяц российский импорт испанского вина увеличился примерно на 11%, составив 916,3 тонны против 829 тонн в августе. Последний раз больше было в октябре прошлого года, когда продажи Испании на российский рынок составили 977 тонн.
Крупнейшим поставщиком этого алкоголя в Россию в начале осени была Италия, при этом за месяц ее экспорт вырос почти на пятую часть, достигнув 5,7 тысячи тонн. На второе место поднялась Латвия, которая увеличила продажи на треть, до 2,4 тысячи тонн, и обогнала Польшу. Та в свою очередь, наоборот, сократила отгрузки в 1,6 раза, до 1,7 тысячи тонн.
Сильнее всего поставки в сентябре нарастила Германия - сразу вдвое, отгрузив 1,15 тысячи тонн вина. Значительный прирост помимо вышеназванных стран также показала Португалия - на 17%, до 1,4 тысячи тонн.
В целом же Россия стала покупать у Евросоюза немного больше вина - 14 тысяч тонн против 12,7 тысячи месяцем ранее.
