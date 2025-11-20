Рейтинг@Mail.ru
Испания увеличила поставки вина в Россию до максимума за год
06:20 20.11.2025
Испания увеличила поставки вина в Россию до максимума за год
Испания увеличила поставки вина в Россию до максимума за год
Россия в сентябре увеличила ввоз испанского вина до максимальных за год 916 тонн, а сильнее всего поставки среди стран Евросоюза нарастила Германия, следует из... РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T06:20:00+03:00
2025-11-20T06:20:00+03:00
экономика
россия
германия
испания
евростат
https://ria.ru/20251116/vino-2055254232.html
https://ria.ru/20251019/vino-2049176338.html
россия
германия
испания
Россия в сентябре увеличила ввоз испанского вина до 916 тонн

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Россия в сентябре увеличила ввоз испанского вина до максимальных за год 916 тонн, а сильнее всего поставки среди стран Евросоюза нарастила Германия, следует из анализа РИА Новости данных Евростата.
Так, за месяц российский импорт испанского вина увеличился примерно на 11%, составив 916,3 тонны против 829 тонн в августе. Последний раз больше было в октябре прошлого года, когда продажи Испании на российский рынок составили 977 тонн.
Итальянское вино - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
Вино из Италии покрывает 40% импорта из ЕС в Россию, заявили в ИРТП
16 ноября, 07:34
Крупнейшим поставщиком этого алкоголя в Россию в начале осени была Италия, при этом за месяц ее экспорт вырос почти на пятую часть, достигнув 5,7 тысячи тонн. На второе место поднялась Латвия, которая увеличила продажи на треть, до 2,4 тысячи тонн, и обогнала Польшу. Та в свою очередь, наоборот, сократила отгрузки в 1,6 раза, до 1,7 тысячи тонн.
Сильнее всего поставки в сентябре нарастила Германия - сразу вдвое, отгрузив 1,15 тысячи тонн вина. Значительный прирост помимо вышеназванных стран также показала Португалия - на 17%, до 1,4 тысячи тонн.
В целом же Россия стала покупать у Евросоюза немного больше вина - 14 тысяч тонн против 12,7 тысячи месяцем ранее.
Линия розлива игристых вин на винодельческом предприятии Фанагория в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Франция нарастила экспорт вина в Россию до 1,2 миллиона евро
19 октября, 08:23
 
