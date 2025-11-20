Испания увеличила поставки вина в Россию до максимума за год

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Россия в сентябре увеличила ввоз испанского вина до максимальных за год 916 тонн, а сильнее всего поставки среди стран Евросоюза нарастила Германия, следует из анализа РИА Новости данных Евростата.