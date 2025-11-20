Рейтинг@Mail.ru
Во Вьетнаме в результате наводнений погибли более 40 человек
19:59 20.11.2025 (обновлено: 20:49 20.11.2025)
Во Вьетнаме в результате наводнений погибли более 40 человек
Во Вьетнаме в результате наводнений погибли более 40 человек - РИА Новости, 20.11.2025
Во Вьетнаме в результате наводнений погибли более 40 человек
Более 40 человек погибли в центральных провинциях Вьетнама в результате наводнений, разливов рек и оползней после длительных ливневых дождей, сообщает в четверг РИА Новости, 20.11.2025
в мире
вьетнам
кханьхоа
нячанг
вьетнам
кханьхоа
нячанг
в мире, вьетнам, кханьхоа, нячанг
В мире, Вьетнам, Кханьхоа, Нячанг
Во Вьетнаме в результате наводнений погибли более 40 человек

Во Вьетнаме в результате наводнений и оползней погибли более 40 человек

Последствия наводнения во Вьетнаме. 20 ноября 2025
Последствия наводнения во Вьетнаме. 20 ноября 2025 - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© Getty Images / Anadolu/Magdalena Chodownik
Последствия наводнения во Вьетнаме. 20 ноября 2025
БАНГКОК, 20 ноя – РИА Новости. Более 40 человек погибли в центральных провинциях Вьетнама в результате наводнений, разливов рек и оползней после длительных ливневых дождей, сообщает в четверг вьетнамский государственный новостной портал VietnamNews.
"Количество погибших в центральных провинциях достигло 41 человека, не менее девяти человек считаются пропавшими без вести. Наибольшее число погибших в провинциях Даклак, 16 человек, и Кханьхоа, 14 человек", - сообщает портал со ссылкой на министерство сельского хозяйства и окружающей среды, в составе которого работает служба преодоления последствий стихийных бедствий Вьетнама.
Во Вьетнаме автобус с туристами из России застрял на мосту - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Российских туристов эвакуировали с затопленного моста во Вьетнаме
Вчера, 11:12
На вечер четверга в зоне бедствия полностью или частично затоплены более 52 тысяч жилых строений, водой уничтожены 13 тысяч гектаров сельскохозяйственных посевов. Из районов бедствия эвакуированы 61793 человека, в то время как множество семей все еще остаются в затопленных районах, ожидая помощи, в особенности в провинциях Даклак и Кханьхоа, говорится в сообщении.
Не менее 70 россиян находятся в опасных зонах в провинции Кханьхоа, в том числе в нескольких районах курортного города Нячанг, популярного у российских туристов. Утром в четверг вьетнамским спасателям удалось эвакуировать с затопленного моста через одну из рек в провинции Даклак экскурсионный автобус с 20 россиянами, застрявший на мосту в ночь на 19 ноября, рассказали РИА Новости в генеральном консульстве РФ в городе Дананг. Российские туристы оказались вне опасности, однако эвакуированный на сухую дорогу автобус не смог продолжить путь в Нячанг из-за наличия других участков сильного затопления на маршруте.
Вид из иллюминатора на Хошимин - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Россиянку, обвиняемую в организации миграции, депортировали из Вьетнама
19 ноября, 08:29
 
