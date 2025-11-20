Рейтинг@Mail.ru
Во Вьетнаме несколько десятков россиян оказались в зоне бедствия - РИА Новости, 20.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:59 20.11.2025 (обновлено: 20:38 20.11.2025)
https://ria.ru/20251120/vetnam-2056419466.html
Во Вьетнаме несколько десятков россиян оказались в зоне бедствия
Во Вьетнаме несколько десятков россиян оказались в зоне бедствия - РИА Новости, 20.11.2025
Во Вьетнаме несколько десятков россиян оказались в зоне бедствия
Не менее 70 россиян находятся в зоне бедствия в провинции Кханьхоа в центральном Вьетнаме, где после продолжительных ливней разлились реки, вызвав масштабные... РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T19:59:00+03:00
2025-11-20T20:38:00+03:00
в мире
кханьхоа
россия
вьетнам
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/14/2056421656_0:301:3070:2028_1920x0_80_0_0_1a5ccbf9184ad4f1b1430017fa2b4ff5.jpg
https://ria.ru/20251120/vetnam-2056318761.html
https://ria.ru/20251116/kaliforniya-2055243756.html
кханьхоа
россия
вьетнам
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/14/2056421656_339:0:3070:2048_1920x0_80_0_0_1bea743cecf8fc91b37cc0df63c6633e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, кханьхоа, россия, вьетнам
В мире, Кханьхоа, Россия, Вьетнам
Во Вьетнаме несколько десятков россиян оказались в зоне бедствия

Генконсульство РФ: во Вьетнаме не менее 70 россиян находятся в зоне наводнений

© Getty Images / Anadolu/Magdalena ChodownikНаводнение после проливных дождей во Вьетнаме
Наводнение после проливных дождей во Вьетнаме - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© Getty Images / Anadolu/Magdalena Chodownik
Наводнение после проливных дождей во Вьетнаме
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БАНГКОК, 20 ноя – РИА Новости. Не менее 70 россиян находятся в зоне бедствия в провинции Кханьхоа в центральном Вьетнаме, где после продолжительных ливней разлились реки, вызвав масштабные наводнения, сообщили РИА Новости в четверг в генеральном консульстве РФ в городе Хошимине, в консульский округ которого входят также провинции, расположенные на юге центрального Вьетнама.
"Масштабное наводнение происходит сейчас в провинции Кханьхоа, в том числе в нескольких районах курортного города Нячанг, где часто отдыхают россияне. По нашим данным сейчас непосредственно в зоне бедствия находятся не менее 70 граждан России", - сообщили агентству в генконсульстве.
Последствия наводнения во Вьетнаме. 19 ноября 2025 - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Число погибших при наводнении во Вьетнаме выросло до 16 человек
Вчера, 14:44
Дипломаты отметили, что несколько россиян находятся в опасных зонах уже более суток в условиях, когда спасательные работы осложнены большой нагрузкой на вьетнамские чрезвычайные службы и труднодоступностью для лодок и техники ряда сильно затопленных районов.
"Наши граждане в провинции Кханьхоа обмениваются информацией через русскоязычные группы в социальных сетях, собирают и распределяют доступные медикаменты и спасательные средства. Мы, со своей стороны, оперативно передаем информацию о местах нахождения россиян в зоне бедствия вьетнамским чрезвычайным службам", - сообщили агентству российские дипломаты.
Ранее в генеральном консульстве РФ в городе Дананг РИА Новости сообщили, что экскурсионный автобус с российскими туристами, застрявший в ночь на 19 ноября на затопленном мосту через одну из разлившихся рек в провинции Даклак, соседней с Кханьхоа, был успешно эвакуирован на сухую дорогу вьетнамскими спасателями, однако не смог продолжить следовать далее в Нячанг в связи с масштабными наводнениями на маршруте.
Последствия наводнения в Альтадене, Калифорния. 15 ноября 2025 - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
СМИ: из-за наводнений в Калифорнии погибли по меньшей мере два человека
16 ноября, 03:29
 
В миреКханьхоаРоссияВьетнам
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала