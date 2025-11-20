Во Вьетнаме несколько десятков россиян оказались в зоне бедствия

БАНГКОК, 20 ноя – РИА Новости. Не менее 70 россиян находятся в зоне бедствия в провинции Кханьхоа в центральном Вьетнаме, где после продолжительных ливней разлились реки, вызвав масштабные наводнения, сообщили РИА Новости в четверг в генеральном консульстве РФ в городе Хошимине, в консульский округ которого входят также провинции, расположенные на юге центрального Вьетнама.

"Масштабное наводнение происходит сейчас в провинции Кханьхоа , в том числе в нескольких районах курортного города Нячанг , где часто отдыхают россияне. По нашим данным сейчас непосредственно в зоне бедствия находятся не менее 70 граждан России", - сообщили агентству в генконсульстве.

Дипломаты отметили, что несколько россиян находятся в опасных зонах уже более суток в условиях, когда спасательные работы осложнены большой нагрузкой на вьетнамские чрезвычайные службы и труднодоступностью для лодок и техники ряда сильно затопленных районов.

"Наши граждане в провинции Кханьхоа обмениваются информацией через русскоязычные группы в социальных сетях, собирают и распределяют доступные медикаменты и спасательные средства. Мы, со своей стороны, оперативно передаем информацию о местах нахождения россиян в зоне бедствия вьетнамским чрезвычайным службам", - сообщили агентству российские дипломаты.