Число погибших при наводнении во Вьетнаме выросло до 16 человек

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Число жертв наведения во Вьетнаме достигло минимум шестнадцати человек, еще пять человек считаются пропавшими без вести, сообщает агентство Vietnam news со ссылкой на министерство сельского хозяйства и окружающей среды Вьетнама.
Наиболее пострадавшим регионом в ходе природного бедствия стала провинция Кханьхоа, расположенная на юге центральной части Вьетнама, из шестнадцати жертв наводнения, одиннадцать приходится на эту провинцию. В четверг Народный комитет провинции ввел режим чрезвычайного положения в связи с разрушительными последствиями оползней и наводнений. Министр обороны Вьетнама выделил два вертолета МИ-171 для поиска и спасения пострадавших.
В ходе паводков было затоплено более сорока трех тысяч домов, более полумиллиона домохозяйств сталкиваются с перебоями с электричеством. Катастрофа также нанесла серьезный ущерб экономике Вьетнама, были повреждены более десяти тысяч гектаров посевов риса и иных зерновых культур, погибло или унесено водой около 6500 голов домашнего скота и птицы. Паводки также привели к серьезным повреждениям инфраструктуры, зафиксировано сорок семь индентов затопления федеральных автомагистралей, из-за оползней повреждены такие важные транспортные узлы, как перевалы Пренн и Мимоза, в ряде провинций по решению местных властей учебные заведения были закрыты или переведены на онлайн-обучение.
Проливные дожди обрушились на Вьетнам в конце октября, в ходе наводнений были затоплены многие города и регионы, популярные среди туристов. Ранее сотрудники генерального консульства РФ в городе Дананг в комментарии РИА Новости рекомендовали гражданам России воздерживаться от дальних экскурсий в центральной части Вьетнама, поскольку это неоправданный риск.