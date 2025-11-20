Рейтинг@Mail.ru
Число погибших при наводнении во Вьетнаме выросло до 16 человек - РИА Новости, 20.11.2025
14:44 20.11.2025 (обновлено: 14:54 20.11.2025)
Число погибших при наводнении во Вьетнаме выросло до 16 человек
Число погибших при наводнении во Вьетнаме выросло до 16 человек
Число жертв наведения во Вьетнаме достигло минимум шестнадцати человек, еще пять человек считаются пропавшими без вести, сообщает агентство Vietnam news со... РИА Новости, 20.11.2025
Число погибших при наводнении во Вьетнаме выросло до 16 человек

Число жертв наводнения во Вьетнаме достигло 16 человек

© Getty Images / Anadolu/Magdalena ChodownikПоследствия наводнения во Вьетнаме. 19 ноября 2025
Последствия наводнения во Вьетнаме. 19 ноября 2025 - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© Getty Images / Anadolu/Magdalena Chodownik
Последствия наводнения во Вьетнаме. 19 ноября 2025
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Число жертв наведения во Вьетнаме достигло минимум шестнадцати человек, еще пять человек считаются пропавшими без вести, сообщает агентство Vietnam news со ссылкой на министерство сельского хозяйства и окружающей среды Вьетнама.
Наиболее пострадавшим регионом в ходе природного бедствия стала провинция Кханьхоа, расположенная на юге центральной части Вьетнама, из шестнадцати жертв наводнения, одиннадцать приходится на эту провинцию. В четверг Народный комитет провинции ввел режим чрезвычайного положения в связи с разрушительными последствиями оползней и наводнений. Министр обороны Вьетнама выделил два вертолета МИ-171 для поиска и спасения пострадавших.
