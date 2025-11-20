Число погибших при наводнении во Вьетнаме выросло до 16 человек

В ходе паводков было затоплено более сорока трех тысяч домов, более полумиллиона домохозяйств сталкиваются с перебоями с электричеством. Катастрофа также нанесла серьезный ущерб экономике Вьетнама, были повреждены более десяти тысяч гектаров посевов риса и иных зерновых культур, погибло или унесено водой около 6500 голов домашнего скота и птицы. Паводки также привели к серьезным повреждениям инфраструктуры, зафиксировано сорок семь индентов затопления федеральных автомагистралей, из-за оползней повреждены такие важные транспортные узлы, как перевалы Пренн и Мимоза, в ряде провинций по решению местных властей учебные заведения были закрыты или переведены на онлайн-обучение.