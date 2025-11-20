Российских туристов эвакуировали с затопленного моста во Вьетнаме

Во Вьетнаме автобус с туристами из России застрял на мосту

БАНГКОК, 20 ноя – РИА Новости. Автобус с 20 российскими туристами, застрявший вечером 18 ноября на затопленном паводком мосту в провинции Даклак в южной части центрального Вьетнама, эвакуирован с моста, российские туристы в безопасности, но пока не могут продолжить поездку из-за сильных паводков на маршруте до Нячанга, куда направляется автобус, сообщили РИА Новости сообщили в генеральном консульстве РФ в городе Дананг.

« "Сегодня утром вьетнамским спасателям удалось эвакуировать автобус с россиянами с затопленного моста и переместить его на сухой участок дороги. Российские туристы вне опасности, мы говорили с ними по телефону. Однако они не могут пока продолжить движение в сторону Нячанга, потому что впереди на маршруте продолжаются сильные паводки", - сказали в генконсульстве, куда ранее обратились за помощью застрявшие российские туристы.

Дипломаты также сообщили, что сразу после обращения в генконсульство по телефону застрявших на мосту россиян их координаты передали вьетнамским чрезвычайным службам, работающим в районе паводков.

"На тот момент это было все, что мы могли сделать: сразу сообщить координаты спасателям", - отметили собеседники агентства.

Ранее российские СМИ сообщали, что автобус с 20 россиянами, выехавший 17 ноября из курортного Нячанга на экскурсию в Дананг, вечером 18 ноября застрял на затопленном мосту в провинции Даклак, преодолев половину обратного пути.

Дипломаты рассказали со слов российских туристов, что автобус въехал на мост, когда дальняя от него часть моста уже была затоплена, и вода начала быстро прибывать и на той части моста, где находился автобус. Когда водитель это заметил и попытался дать задний ход, дорогу уже преграждали несколько автомобилей, следовавших за автобусом в том же направлении. Вода прибывала так быстро, что все въехавшие на мост транспортные средства оказались отрезанными от суши, не успев съехать с моста назад на дорогу.

« "Ситуация с паводками в центральном Вьетнаме после затяжных ливневых дождей очень тяжелая. Разлились все реки в регионе, движение по дорогам во многих местах невозможно. Железнодорожное движение между Данангом и Нячангом тоже прервано: паводок повредил один из железнодорожных мостов", - сообщили российские дипломаты.

Ситуация с паводками и наводнениями в центральном Вьетнаме широко освещается местными и иностранными СМИ, в том числе российскими, напомнили они.

"О том, что происходит, широко известно. В такой ситуации мы рекомендуем нашим гражданам воздерживаться от дальних экскурсионных поездок в центральной части Вьетнама, это неоправданный риск", - резюмировали собеседники агентства.