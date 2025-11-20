Рейтинг@Mail.ru
Российских туристов эвакуировали с затопленного моста во Вьетнаме - РИА Новости, 20.11.2025
Туризм
 
11:12 20.11.2025 (обновлено: 12:10 20.11.2025)
Российских туристов эвакуировали с затопленного моста во Вьетнаме
Российских туристов эвакуировали с затопленного моста во Вьетнаме - РИА Новости, 20.11.2025
Российских туристов эвакуировали с затопленного моста во Вьетнаме
Автобус с 20 российскими туристами, застрявший вечером 18 ноября на затопленном паводком мосту в провинции Даклак в южной части центрального Вьетнама,... РИА Новости, 20.11.2025
https://ria.ru/20251022/vetnam-2049916627.html
нячанг
вьетнам
россия
нячанг, вьетнам, россия, новости - туризм
Туризм, Нячанг, Вьетнам, Россия, Новости - Туризм
Российских туристов эвакуировали с затопленного моста во Вьетнаме

Во Вьетнаме эвакуировали застрявший на затопленном мосту автобус с россиянами

© Фото : соцсетиВо Вьетнаме автобус с туристами из России застрял на мосту
Во Вьетнаме автобус с туристами из России застрял на мосту - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© Фото : соцсети
Во Вьетнаме автобус с туристами из России застрял на мосту
БАНГКОК, 20 ноя – РИА Новости. Автобус с 20 российскими туристами, застрявший вечером 18 ноября на затопленном паводком мосту в провинции Даклак в южной части центрального Вьетнама, эвакуирован с моста, российские туристы в безопасности, но пока не могут продолжить поездку из-за сильных паводков на маршруте до Нячанга, куда направляется автобус, сообщили РИА Новости сообщили в генеральном консульстве РФ в городе Дананг.
«
"Сегодня утром вьетнамским спасателям удалось эвакуировать автобус с россиянами с затопленного моста и переместить его на сухой участок дороги. Российские туристы вне опасности, мы говорили с ними по телефону. Однако они не могут пока продолжить движение в сторону Нячанга, потому что впереди на маршруте продолжаются сильные паводки", - сказали в генконсульстве, куда ранее обратились за помощью застрявшие российские туристы.
Дипломаты также сообщили, что сразу после обращения в генконсульство по телефону застрявших на мосту россиян их координаты передали вьетнамским чрезвычайным службам, работающим в районе паводков.
"На тот момент это было все, что мы могли сделать: сразу сообщить координаты спасателям", - отметили собеседники агентства.
Вид на пляж Нячанг в провинции Кханьхоа - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
Во Вьетнаме спасли российского туриста, начавшего тонуть в море
22 октября, 18:50
Ранее российские СМИ сообщали, что автобус с 20 россиянами, выехавший 17 ноября из курортного Нячанга на экскурсию в Дананг, вечером 18 ноября застрял на затопленном мосту в провинции Даклак, преодолев половину обратного пути.
Дипломаты рассказали со слов российских туристов, что автобус въехал на мост, когда дальняя от него часть моста уже была затоплена, и вода начала быстро прибывать и на той части моста, где находился автобус. Когда водитель это заметил и попытался дать задний ход, дорогу уже преграждали несколько автомобилей, следовавших за автобусом в том же направлении. Вода прибывала так быстро, что все въехавшие на мост транспортные средства оказались отрезанными от суши, не успев съехать с моста назад на дорогу.
«
"Ситуация с паводками в центральном Вьетнаме после затяжных ливневых дождей очень тяжелая. Разлились все реки в регионе, движение по дорогам во многих местах невозможно. Железнодорожное движение между Данангом и Нячангом тоже прервано: паводок повредил один из железнодорожных мостов", - сообщили российские дипломаты.
Ситуация с паводками и наводнениями в центральном Вьетнаме широко освещается местными и иностранными СМИ, в том числе российскими, напомнили они.
"О том, что происходит, широко известно. В такой ситуации мы рекомендуем нашим гражданам воздерживаться от дальних экскурсионных поездок в центральной части Вьетнама, это неоправданный риск", - резюмировали собеседники агентства.
© AP Photo / Phan Anh DungПоследствия наводнений во Вьетнаме
Последствия наводнений во Вьетнаме - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© AP Photo / Phan Anh Dung
Последствия наводнений во Вьетнаме. Архивное фото
 
ТуризмНячангВьетнамРоссияНовости - Туризм
 
 
