Чернышенко и Королев обсудили развитие туризма и образования в Верхневолжье
Тверская область
Тверская область
 
19:53 20.11.2025
Чернышенко и Королев обсудили развитие туризма и образования в Верхневолжье
россия
тверская область
Чернышенко и Королев обсудили развитие туризма и образования в Верхневолжье

Дмитрий Чернышенко провел в четверг рабочую встречу с Виталием Королевым

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Задачи развития туризма, образования, молодежной политики и спорта в Тверской области обсудил врио губернатора региона Виталий Королев в ходе рабочей встречи в четверг с вице-премьером РФ Дмитрием Чернышенко, сообщает пресс-служба облправительства.
Королев проинформировал, что количество туристов, посетивших Тверскую область с 2017 года, выросло в два раза, в этом году регион перешагнет рубеж в 3 миллиона туристов.
"Мы уже решили задачу, поставленную президентом Российской Федерации, по не менее чем 5% доле туризма в валовом региональном продукте. Наш регион занимает первое место среди субъектов Российской Федерации с показателем 7,7%. Во многом это результат работы единственной в ЦФО особой экономической зоны туристско-рекреационного типа "Завидово". Благодаря государственно-частному партнерству здесь на 1 рубль вложенных государственных средств привлечено 5 рублей частных инвестиций", – приводятся в сообщении слова Королева.
Вице-премьер отметил, что 14 ноября была запущена вторая очередь курорта "Завидово".
"Создание таких проектов – одна из ключевых задач нацпроекта "Туризм и гостеприимство", который мы реализуем по поручению президента России Владимира Путина. Многофункциональный центр отдыха наглядно демонстрирует, как государственная поддержка с применением льготных кредитов способствует развитию конкурентноспособной туристической экосистемы регионов, расширяя возможности для комфортного и разнообразного отдыха россиян внутри страны", – сказал Чернышенко, его цитирует портал правительства РФ.
Вице-премьер подчеркнул, что Тверская область – один из лучших примеров в стране по созданию туринфраструктуры на основе государственного и частного партнерства. Он напомнил, что в апреле этого года в "Завидово" провели первое выездное заседание правкомиссии по развитию туризма и совещание по импортозамещению.
Стороны также обсудили развитие сферы образования в Тверской области, где создано более 6 тысяч новых мест в школах и детских садах, открываются кластеры по приоритетным для региона направлениям в рамках федерального проекта "Профессионалитет".
Чернышенко отметил, что новый кампус Российского государственного университета туризма и сервиса (РГУТИС) станет площадкой для практико-ориентированного обучения и будет решать вопрос кадрового обеспечения не только курорта в Тверской области, но и соседних регионов.
Врио губернатора Тверской области подтвердил, что Создание в "Завидово" кампуса - филиала РГУТИС позволит удовлетворить растущую потребность бизнеса в квалифицированных кадрах. "Этот проект будет способствовать не только получению молодежью востребованных специальностей, но и закреплению в регионе молодежи, созданию дополнительных условий для занятий спортом, культурно-досуговой деятельности", – сказал Королев.
