По программе поддержки инициатив в Верхневолжье реализовали 307 проектов
Иллюстрация - Тверская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тверская область
 
16:45 20.11.2025
По программе поддержки инициатив в Верхневолжье реализовали 307 проектов
С начала текущего года на территории Тверской области реализовали 307 проектов по Программе поддержки местных инициатив (ППМИ)
виталий королев, тверь
Тверская область, Виталий Королев, Тверь
По программе поддержки инициатив в Верхневолжье реализовали 307 проектов

По программе поддержки местных инициатив в Верхневолжье реализовали 307 проектов

© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиТверь
Тверь - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
Тверь
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. С начала текущего года на территории Тверской области реализовали 307 проектов по Программе поддержки местных инициатив (ППМИ), сообщает пресс-служба регионального правительства.
В общей сложности в этом году был заявлен 331 проект. На данный момент завершено 307 проектов, остальные находятся в высокой степени готовности.
ППМИ успешно реализуется на территории тверского региона с 2013 года. На этой неделе временно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев на встрече с руководством ассоциации "Совет муниципальных образований Тверской области" отметил, что все ранее действовавшие программы, в том числе нацеленные на развитие муниципалитетов, будут сохранены.
На данный момент завершился прием заявок участников ППМИ на 2026 год: в министерство финансов Тверской области от администраций муниципальных образований представлено 374 инициативных проекта жителей. Сейчас ведется проверка представленных документов. Конкурсный отбор проектов ППМИ на будущий год пройдет не позднее 20 декабря 2025 года.
В этом году общая стоимость реализуемых проектов составляет 559,4 миллиона рублей. Наряду со средствами регионального бюджета привлекаются средства муниципальных образований и граждан, а также софинансирование из внебюджетных источников.
Проекты, реализуемые по ППМИ, направлены на устройство детских площадок, закупку оборудования для проведения культурных мероприятий, укрепление материально-технической базы учреждений образования и культуры, обустройство контейнерных площадок, ремонт дворовых территорий.
Так, в этом году в Твери обустроена спортивная площадка во дворе многоквартирного дома №25 по улице Хромова. В селе Луковниково Старицкого округа благоустроена территория стадиона. Для нужд Западнодвинского округа приобретен трактор с навесным оборудованием.
Интерес к программе ежегодно растет. Всего с 2013 по 2024 годы реализовано 2744 инициативных проекта.
Тверская областьВиталий КоролевТверь
 
 
