Вэнс заявил, что демократы мешают восстанавливать экономику после Байдена - РИА Новости, 20.11.2025
19:39 20.11.2025
Вэнс заявил, что демократы мешают восстанавливать экономику после Байдена
в мире, сша, вашингтон (штат), джо байден, дональд трамп, джеймс дэвид вэнс
В мире, США, Вашингтон (штат), Джо Байден, Дональд Трамп, Джеймс Дэвид Вэнс
Вэнс заявил, что демократы мешают восстанавливать экономику после Байдена

Вэнс: демократы тормозят восстановление экономики после Байдена

Вице-президент США Джей Ди Вэнс
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© AP Photo / Matt Rourke
Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 20 ноя - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что страну сначала разрушала прошлая администрация, а теперь демократы в конгрессе тормозят экономическую повестку, и попросил у американцев терпения.
"Хотя мы добились невероятного прогресса, мы понимаем, что предстоит еще много работы. И я прошу у американцев немного терпения. Этой экономике нанесли ущерб не последние девять месяцев. Для этого потребовались четыре года направленных усилий администрации (президента США Джо Байдена - ред.), которые усложняли жизнь американцев", - заявил Вэнс, выступая в аудитории имени Эндрю Меллона в Вашингтоне.
Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Республиканская партия при Трампе стала новым явлением, заявил Вэнс
Вчера, 19:28
Вице-президент обвинил оппозицию в доведении ситуации с согласованием бюджета до рекордной по сроку паузы в 43 дня в работе правительства. "Они, партия правительства, они называли остановку правительства актом экономического терроризма. Почему они его допустили?" - сказал Вэнс.
По его словам, демократы в конгрессе усложняли принятие бюджета из-за опасений о том, что усилия администрации Дональда Трампа приведут к успеху.
"Администрация Байдена поставила нас в сложное положение", - повторил республиканец.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Вэнс уверен, что Трамп уже заслужил Нобелевскую премию мира
Вчера, 19:06
 
