Вэнс заявил, что демократы мешают восстанавливать экономику после Байдена

ВАШИНГТОН, 20 ноя - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что страну сначала разрушала прошлая администрация, а теперь демократы в конгрессе тормозят экономическую повестку, и попросил у американцев терпения.

Вице-президент обвинил оппозицию в доведении ситуации с согласованием бюджета до рекордной по сроку паузы в 43 дня в работе правительства. "Они, партия правительства, они называли остановку правительства актом экономического терроризма. Почему они его допустили?" - сказал Вэнс.