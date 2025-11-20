Вэнс заявил, что демократы мешают восстанавливать экономику после Байдена

ВАШИНГТОН, 20 ноя - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что страну сначала разрушала прошлая администрация, а теперь демократы в конгрессе тормозят экономическую повестку, и попросил у американцев терпения.
"Хотя мы добились невероятного прогресса, мы понимаем, что предстоит еще много работы. И я прошу у американцев немного терпения. Этой экономике нанесли ущерб не последние девять месяцев. Для этого потребовались четыре года направленных усилий администрации (президента США Джо Байдена - ред.), которые усложняли жизнь американцев", - заявил Вэнс, выступая в аудитории имени Эндрю Меллона в Вашингтоне.
Вице-президент обвинил оппозицию в доведении ситуации с согласованием бюджета до рекордной по сроку паузы в 43 дня в работе правительства. "Они, партия правительства, они называли остановку правительства актом экономического терроризма. Почему они его допустили?" - сказал Вэнс.
По его словам, демократы в конгрессе усложняли принятие бюджета из-за опасений о том, что усилия администрации Дональда Трампа приведут к успеху.
"Администрация Байдена поставила нас в сложное положение", - повторил республиканец.