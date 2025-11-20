Рейтинг@Mail.ru
Вэнс предложил Москве и Киеву заняться торговлей и туризмом - РИА Новости, 20.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:46 20.11.2025
https://ria.ru/20251120/vens-2056404217.html
Вэнс предложил Москве и Киеву заняться торговлей и туризмом
Вэнс предложил Москве и Киеву заняться торговлей и туризмом - РИА Новости, 20.11.2025
Вэнс предложил Москве и Киеву заняться торговлей и туризмом
Вице-президент США Джей Ди Вэнс предложил Москве и Киеву заняться торговлей и туризмом вместо продолжения конфликта. РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T18:46:00+03:00
2025-11-20T18:46:00+03:00
в мире
сша
россия
украина
джеймс дэвид вэнс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/14/2049311092_0:121:3071:1848_1920x0_80_0_0_1494950e43bca830cc778e934f7ad5b8.jpg
https://ria.ru/20251120/vens-2056400658.html
сша
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/14/2049311092_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4109697665b5cc3485ab6eaf4e6337b2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, украина, джеймс дэвид вэнс
В мире, США, Россия, Украина, Джеймс Дэвид Вэнс
Вэнс предложил Москве и Киеву заняться торговлей и туризмом

Вэнс предложил России и Украине заняться развитием торговли и туризма

© Фото : U.S. Marine Corps / Sgt. Joseph HelmsДжей Ди Вэнс
Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© Фото : U.S. Marine Corps / Sgt. Joseph Helms
Джей Ди Вэнс. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 20 ноя - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс предложил Москве и Киеву заняться торговлей и туризмом вместо продолжения конфликта.
"Почему, вместо того чтобы убивать, России и Украине не начать заниматься торговлей, ездить друг к другу и устраивать какой-нибудь культурный обмен?" - сказал Вэнс, выступая в аудитории имени Эндрю Меллона в Вашингтоне.
Американский портал Axios со ссылкой на источники 19 ноября утверждал, что США проводят "тайные консультации" с РФ по разработке нового плана по урегулированию конфликта на Украине. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия и США обсуждали в августе на Аляске мирное урегулирование на Украине, с тех пор "никаких новаций по теме не было".
По данным Financial Times, предлагаемый США план предполагает сокращение американской военной помощи Киеву, признание официального статуса канонической УПЦ и объявление русского языка государственным на Украине, а также отказ Киева от всего Донбасса и сокращение ВСУ. План также включает запрет на размещение иностранных войск на украинской территории и поставки Киеву дальнобойного оружия. Как сообщал портал Axios, план предполагает, что США и другие страны признают Крым и Донбасс как законные российские территории.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Вэнс заявил, что американцы не поддерживают "глупые войны" в мире
Вчера, 18:33
 
В миреСШАРоссияУкраинаДжеймс Дэвид Вэнс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала