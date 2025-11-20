Венгрия хочет остановить безумие в Брюсселе, заявил Сийярто

БУДАПЕШТ, 20 ноя - РИА Новости. Венгрия хочет остановить царящее в Брюсселе безумие, когда деньги европейских налогоплательщиков отправляют украинской мафии, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
"В Брюсселе царит безумие. Несмотря на провал украинской военной мафии, (глава ЕК Урсула - ред.) фон дер Ляйен всё ещё хочет отправить на Украину ещё 100 миллиардов евро. Кто знает, на что пойдут деньги венгров и европейцев. Сегодня мы поедем в Брюссель, чтобы остановить это безумие. Деньги венгерского народа не могут пойти на Украину для финансирования военной мафии", - сказал Сийярто в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
