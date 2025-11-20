Рейтинг@Mail.ru
Венгрия хочет остановить безумие в Брюсселе, заявил Сийярто - РИА Новости, 20.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:16 20.11.2025
https://ria.ru/20251120/vengriya-2056239256.html
Венгрия хочет остановить безумие в Брюсселе, заявил Сийярто
Венгрия хочет остановить безумие в Брюсселе, заявил Сийярто - РИА Новости, 20.11.2025
Венгрия хочет остановить безумие в Брюсселе, заявил Сийярто
Венгрия хочет остановить царящее в Брюсселе безумие, когда деньги европейских налогоплательщиков отправляют украинской мафии, заявил венгерский министр... РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T11:16:00+03:00
2025-11-20T11:16:00+03:00
в мире
брюссель
украина
венгрия
петер сийярто
герман галущенко
тимур миндич
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051177863_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5265a220f27edad9352884f0528953d9.jpg
https://ria.ru/20251113/orban-2054752551.html
брюссель
украина
венгрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051177863_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a28ebe47a9f719d31dd04e5c95c7ea93.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, брюссель, украина, венгрия, петер сийярто, герман галущенко, тимур миндич, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), еврокомиссия, дело миндича
В мире, Брюссель, Украина, Венгрия, Петер Сийярто, Герман Галущенко, Тимур Миндич, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Еврокомиссия, Дело Миндича
Венгрия хочет остановить безумие в Брюсселе, заявил Сийярто

Сийярто: Венгрия хочет остановить отправку европейских денег украинской мафии

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкПетер Сийярто
Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Петер Сийярто. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БУДАПЕШТ, 20 ноя - РИА Новости. Венгрия хочет остановить царящее в Брюсселе безумие, когда деньги европейских налогоплательщиков отправляют украинской мафии, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
Брюсселе царит безумие. Несмотря на провал украинской военной мафии, (глава ЕК Урсула - ред.) фон дер Ляйен всё ещё хочет отправить на Украину ещё 100 миллиардов евро. Кто знает, на что пойдут деньги венгров и европейцев. Сегодня мы поедем в Брюссель, чтобы остановить это безумие. Деньги венгерского народа не могут пойти на Украину для финансирования военной мафии", - сказал Сийярто в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
* запрещена в РФ как экстремистская
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи с президентом США Дональдом Трампом - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Орбан объявил о жестком решении по Украине из-за скандала с Зеленским
13 ноября, 14:21
 
В миреБрюссельУкраинаВенгрияПетер СийяртоГерман ГалущенкоТимур МиндичНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)ЕврокомиссияДело Миндича
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала